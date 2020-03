© Copyright : DR

Kiosque360. La chambre criminelle près la Cour d’appel de Rabat a condamné une notaire à quatre ans et demi de prison pour le détournement de 10 millions de dirhams versés par ses clients.

C’est le quotidien Assabah qui rapporte l'information dans son édition du mercredi 4 mars. Lundi 2 mars, indique le journal, une notaire opérant à Témara et sa région a été condamnée, par la chambre criminelle près la Cour d’appel de Rabat, à une peine de prison de quatre ans et demi. Elle a, en effet, détourné quelque 10 millions de dirhams que ses clients lui avaient versé pour l’acquisition de biens immobiliers.

Le plus étonnant est la stratégie de défense que la notaire en question a adoptée. Elle a ainsi affirmé avoir été victime de rituels de sorcellerie effectués par des personnes issues de la ville de Meknès qui voulaient lui voler l’argent détourné. Et d'ajouter qu'elle était atteinte, depuis, de graves troubles psychologiques.

Son avocat a d'ailleurs présenté des documents attestant qu’elle souffrait de troubles bipolaires et suivait un traitement assez sévère. Il a également affirmé qu’une personne prétextant être un grand dignitaire de la tariqa issaouira avait pratiqué sur elle ces rituels de magie.

La notaire aurait non seulement pris en charge les frais d’hébergement de ce charlatan qui s'invitait dans de grands hôtels de la capitale, mais lui aurait aussi cédé tout l’argent dont elle disposait.

La défense a également précisé, documents à l’appui, que l'accusée travaillait aujourd'hui à assainir ses comptes et à remplir ses obligations envers ses clients. Et de relever qu'elle n’avait pas non plus, comme tant d'autres, fui le pays. Mais elle a fait six victimes qui réclament aujourd’hui leur dû.