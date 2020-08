© Copyright : DR

En réponse à une circulaire ministérielle du 13 août dernier, relative à l’organisation de la prise en charge en ambulatoire des patients atteints du Covid-19, des ONG œuvrant dans le domaine de la santé ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé, l’appelant à revoir cette décision.

Dans cette lettre ouverte, plus d’une vingtaine d'ONG appellent le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, à réexaminer sa décision faisant l'objet d'une circulaire ministérielle datée du 13 août dernier, et à inclure les membres de la société civile dans la stratégie nationale de prise en charge en ambulatoire des cas suspects et des cas confirmés de Covid-19.

Cette circulaire, en effet, excluait les ONG de la société civile œuvrant dans le domaine de la promotion du droit à la santé, de la stratégie nationale de prise en charge en ambulatoire des cas suspects ou confirmés de Covid-19.

Dans cette lettre ouverte, les signataires rappellent que les membres de la société civile sont restés mobilisés et actifs au cours de toute la période du confinement, à travers plusieurs actions, allant de l’aide à l'accès aux moyens de prévention pour les groupes les plus vulnérables, à la distribution d'aides alimentaires, ou en dispensant leurs traitements à certains malades chroniques. Les associations signataires de cette lettre adressée au ministre de la Santé affirment que ces actions seront maintenues.

Cependant, face à l’augmentation des cas positifs au Covid-19 et des cas graves, qui nécessitent une prise en charge en service de réanimation, enregistrés au Maroc au cours de ces dernières semaines, les membres de la société civile signataires de cette lettre, justifiant d'une certaine expérience dans le domaine du dépistage et de la prise en charge des maladies chroniques, ainsi que dans une approche communautaire des questions touchant à la santé, disent avoir les moyens de venir en aide au ministère dans le cadre de la lutte qu'il mène contre le Covid-19.

En conséquence, les 23 associations signataires de cette lettre appellent Khalid Aït Taleb à inclure les membres de la société civile concernés dans cette lutte contre l'épidémie, dans le cadre d’une «approche santé», à «base communautaire».

Les signataires indiquent également que les membres de la société civile concernés sont en mesure d’assurer un dépistage sérologique rapide du Covid-19, d'orienter et d'accompagner les cas suspects ou confirmés suivis en ambulatoire, en parfaite synergie et en étroite collaboration avec les structures hospitalières, les autorités sanitaires et les autorités administratives du Royaume.

Dans le contexte actuel, où la pandémie s’accélère, avec une augmentation du nombre de cas positifs, de cas graves et de décès, ainsi qu’une saturation des capacités des établissements hospitaliers, il paraît nécessaire de rappeler que toute aide est bienvenue.