Avec ses 17 hectares de superficie et ses quatre bassins communicants, dont l'un est de dimensions olympiques, la grande piscine de Rabat ne serait-elle pas victime de son succès?

Chaque jour et depuis le début de l’été, la grande piscine de Rabat accueille en moyenne près de 8.000 vacanciers, venant de la capitale administrative et même d’autres villes du pays.

Inaugurée en 2019, d’abord pour le public r'bati, cette piscine dont les quatre bassins sont alimentés par de l’eau de mer est vite devenue un lieu de détente des plus attractifs au niveau national grâce à sa situation, ses installations, son personnel et la qualité de sa gestion.



«La grande piscine de Rabat essaie d’offrir les meilleures prestations au large public issu de l’ensemble des régions du Maroc», a affirmé, dans une déclaration pour Le360, Brahim Chana, directeur général de la société Rabat Animation, un établissement public qui gère également les activités sportives et artistiques se déroulant à Rabat.

La grande piscine de Rabat se veut également écologique. L’eau de ses quatre bassins, qui provient de l’océan Atlantique, est analysée et traitée quotidiennement afin d’assurer hygiène et santé aux baigneurs, a-t-on indiqué. En outre, l’ensemble des installations, y compris les douches, les toilettes, le sol et les espaces verts sont régulièrement entretenus et nettoyés à l’aide de produits appropriés.

La direction de cet établissement n’a pas omis de saluer le rôle essentiel que jouent les services de police, ceux de la Protection civile, de la Santé et des forces auxiliaires dans la préservation de la quiétude et de la sécurité des usagers.

Cette structure emploie, durant l’été, quelque 100 maîtres-nageurs, 80 agents de sécurité ainsi que 50 femmes de ménage. En 2022, cette installation ludique et sportive est devenue le lieu privilégié des enfants des colonies de vacances établies dans la région de Rabat et d’ailleurs.

La grande piscine de Rabat est ouverte au public chaque jour entre 09h30 et 20h00 au cours de la saison estivale. Le prix des tickets d’entrée est fixé à 10 dirhams pour un adulte, et à 6 dirhams pour les enfants de plus de 7 ans.