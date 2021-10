© Copyright : DR

Pour des raisons légales et administratives, l'Autorité portugaise de l'aviation civile a bloqué trois routes aériennes reliant Lisbonne au Maroc, qui devaient être lancées dès ce dimanche 31 octobre 2021. Selon la compagnie irlandaise, cette décision impactera les vols de plus de 3.000 passagers.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne à bas prix irlandaise Ryanair, a annoncé avoir été empêchée par le ministère portugais des Infrastructures et l'Autorité nationale (portugaise) de l'aviation civile (ANAC) de lancer trois nouvelles routes vers le Maroc.

La compagnie aérienne Ryanair avait annoncé en août 2021 le lancement de quatre nouvelles liaisons vers le Maroc (Agadir, Oujda, Marrakech et Fès) au départ de l’aéroport de Lisbonne dans le cadre de son programme hivernal 2021.

Cette décision entraîne l'annulation des vols de plus de 3.000 passagers portugais en provenance de Lisbonne et à destination du Maroc, dès ce dimanche 31 octobre 2021.

Voici les vols concernés par cette décision de blocage.

© Copyright : Ryanair

La compagnie irlandaise dénonce cette décision qui, selon elle, représente une violation flagrante de l'accord d'open sky conclu entre l'UE et le Maroc, tout en rappelant qu’elle opère des vols entre le Portugal et le Maroc depuis plus de trois ans.

Alors que Ryanair affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir ces autorisations de vols, l'Autorité nationale portugaise de l'aviation civile (ANAC) indique que la compagnie irlandaise "n'a pas fait sa demande conformément à la loi et aux délais en vigueur, en se conformant aux exigences légales et en délivrant tous les documents nécessaires à l'analyse de la demande".

L’ANAC a également souligné qu’elle a relancé la compagnie à plusieurs reprises, précisant "qu’il serait illégal d'accorder des autorisations de vols à un transporteur aérien ayant violé la loi en vigueur".

Pour ce qui est des passagers concernés par ces vols annulés, l’autorité portugaise estime que c’est "la compagnie qui doit les protéger, en les indemnisant ou en les dédommageant, selon ce qui est applicable".