Certains restaurateurs, dans les villes du nord du Maroc, mettent à profit la forte affluence des visiteurs nationaux et des touristes étrangers en cette période de vacances sans nouer de précieuses, sans pour autant avoir le respect du client. En effet, certains font fi des règles d'hygiène, au point de mettre en danger les consommateurs.

Ces manquements à l'hygiène alimentaire et ce non-respect des règles sanitaires ont été constatés par les services compétents lors des opérations de contrôle effectuées par les autorités locales et les services municipaux d'hygiène dans la région, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mardi 2 août. Et de préciser que, suite à ces manquements aux règles d’hygiène, «il a été procédé à la fermeture de certains restaurants dans la localité de Oued Laou, dans la province de Tétouan, et d’autres situés dans la zone de M'diq, dans la préfecture de M'diq-Fnideq».

Les opérations de contrôle, menées régulièrement sur instructions des services du ministère de l’Intérieur dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, concernent les règles générales d'hygiène, le système de stockage, d'entreposage et de conservation des denrées alimentaires. En fait, précisent les sources du quotidien, toute la chaîne est contrôlée afin de garantir la qualité des denrées servies aux nombreux clients qui se rendent dans la région pendant cette période des vacances.

Ainsi, rappellent les sources du quotidien, plusieurs infractions aux règles d'hygiène, constatées dans la région et ayant fait l’objet de procès-verbaux durant les saisons estivales précédentes, ont fini devant la justice. Autant dire que les services chargés de la question d’hygiène au niveau des différentes communes de la région sont appelés à plus de vigilance afin de faire appliquer le règlement sanitaire et préserver la salubrité publique. Mais, font remarquer les mêmes sources, certains services municipaux d'hygiène n’arrivent pas encore, au niveau de certaines communes, à relever le défi.