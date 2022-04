© Copyright : Boris Macek

Plus de 15.000 touristes israéliens sont venus célébrer au Maroc la fête de la Pâque juive, dite Pessah. Plusieurs hôtels à Essaouira et à Marrakech ont vu leurs réservations exploser. Un sacré coup de boost pour le tourisme marocain qui reprend finalement des couleurs après avoir été lourdement pénalisé par la pandémie.

Quelque 15.000 touristes venus des quatre coins du monde pour célébrer la Pessah, laquelle se tient cette année du 15 au 23 avril, commémorant ainsi la fuite des Hébreux d’Egypte, libérés de l’esclavage par Moïse, tout en profitant des séjours organisés dans de grands hôtels à Marrakech et Essaouira, pour se réunir.

Ces touristes célébreront aussi la Mimouna, une tradition judéo-marocaine ancestrale fêtée chaque année pour marquer la fin de la Pâque juive, la Pessah. Pas moins de 10 hôtels ont été réservés et privatisés dans la ville ocre avec des séjours all inclusive (hébergement, activités, restauration, prières…).

La Mimouna est, rappelons-le, célébrée pour signifier la rupture avec la Pâque, pendant laquelle les communautés juives évitent de manger hors de leur domicile, afin de diminuer le risque de consommer du «hametz», soit du pain levé. Synonyme de retrouvailles, la Mimouna a, depuis, fait du chemin, jusqu’en Israël où elle a atteint des proportions quasi-nationales.

Le lancement des liaisons aériennes directes entre le Royaume et Israël, opérées par plusieurs compagnies, telles que Royal Air Maroc, El Al et Israir, a incité les touristes israéliens à se rendre de plus en plus au Maroc, qui table, d'ailleurs, sur un objectif annuel de 200.000. Un nombre appelé à progresser au vu du potentiel que présente notamment la communauté marocaine en Israël et dont le nombre avoisine les 800.000 personnes.

Ces interconnexions viennent également répondre aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël, qui entretient des liens forts avec son pays d’origine.