Le ministère de la Santé et de la protection sociale se dotera, d'ici fin 2022, d'un nouveau système d'information.

© Copyright : DR

Le projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2023 a accordé une enveloppe de 1,2 milliard de dirhams au ministère de la Santé et de la Protection sociale pour se doter d’un système d’information hospitalier (SIH) moderne et intégré. Voici ses principales fonctionnalités.

Dans le cadre des mesures d’accompagnement de la généralisation de la protection sociale, le projet de loi de finances 2023 a accordé une enveloppe de 1,2 milliard de dirhams au ministère de la Santé et de la Protection sociale pour l’acquisition et la mise en place d’un nouveau système d’information hospitalier (SIH) moderne et intégré, apprend-on de la note de présentation du PLF 2023.

Ce nouveau système, considéré comme l’une des composantes majeures du chantier de refonte du système de santé, et dont le déploiement généralisé est prévu au cours de cette année, concerne tous les hôpitaux à l’échelle des 12 régions du Royaume, souligne-t-on dans le document.

Le SIH intègre, selon la même source, plusieurs fonctionnalités et modules applicatifs. Il s’agit, entre autres, de la gestion du parcours du patient, de la consultation, des urgences, de la gestion des rendez-vous, de l’hospitalisation, de la facturation, de la caisse, du recouvrement, du bloc opératoire, de l’approvisionnement, du dossier médical, ainsi que du système décisionnel.

Les fonctionnalités de ce nouveau système permettent de faire bénéficier les patients de plusieurs avantages et impacts positifs favorisant un service de santé et de soins de meilleure qualité, une fiabilisation des données patient, notamment grâce au principe d’identifiant unique attribué à chaque patient lui facilitant l’accès aux soins là où il se trouve à l’échelle du Royaume, ainsi qu’un suivi maitrisé de la situation sanitaire de chaque patient grâce à l’accès des médecins au dossier médical informatisé du patient.