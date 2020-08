© Copyright : DR

Kiosque360. A peine le premier cas de coronavirus était-il découvert au Maroc qu'une foule se déplaçait déjà vers l’hôpital où le malade avait été admis. Ces gens voulaient voir à quoi ressemblait une personne atteinte du virus et, éventuellement, prendre un selfie avec elle.

Le 2 mars dernier, le Maroc annonçait le premier cas de contamination au coronavirus détecté sur son territoire. On s’en souvient tous, il s'agissait d'un homme qui venait de rentrer d’Italie. La machine prévue pour lutter contre la pandémie s'est vite mise en branle. L'heure était grave, on venait d'entrer en terre inconnue. Cependant, ce soir-là, la réaction de certaines personnes, assez nombreuses il faut dire, a été pour le moins anecdotique, rappelle le quotidien Assabah dans son édition du lundi 24 août.

Des habitants des quartiers voisins se sont ainsi dirigés, dès l'annonce de ce premier cas de contamination, vers l’hôpital Moulay Youssef, qui abritait la première unité médicale anti-Covid. Rassemblés sur les lieux, ils espéraient voir à quoi ressemblait un malade infecté par le Covid-19. Certains voulaient même prendre un selfie avec lui et ont tenté, pour ce faire, de forcer l'entrée de l'hôpital pour se diriger vers l'unité médicale où était admis le patient. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre, alertées par le personnel médical, pour les faire reculer.

Les médias, principalement les sites d'information en ligne, se sont déplacés sur les lieux pour couvrir l'événement. A la question de savoir ce qui motivait leur présence devant l'hôpital, certaines personnes ont répondu qu'elles voulaient constater par elles-mêmes les effets du coronavirus sur une personne infectée. Et le journal d'ajouter que certains individus, des jeunes en particulier, ont insisté pour pénétrer dans les locaux du centre hospitalier pour rencontrer le malade et prendre une photo avec lui.

Cette réaction anecdotique de certains habitants des quartiers proches de l'hôpital a suscité une vague de commentaires tout aussi loufoques sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont ainsi appelé à fermer la capitale économique pour éviter que ses habitants ne propagent le virus dans le reste du pays. Les Casablancais «sont fous car, au moment où tout le monde craint le coronavirus et tente par tous les moyens de s'en protéger, eux vont le chercher», pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux.

Au moment où cette réaction insolite de certains Casablancais faisait le tour des médias en ligne et des réseaux sociaux, souligne Assabah, le Maroc déployait le dispositif anti-Covid et mettait en place un système de suivi des cas contacts. La liste des premières personnes contacts a ainsi été établie et les autorités médicales ont pris attache avec elles, dans le cadre du protocole mis en place dans la lutte contre la pandémie.