Le Conseil communal de la ville de Casablanca se hisse au sixième rang du classement «Performance communale», a annoncé la maire de la métropole, Nabila Rmili, ce mercredi 5 octobre 2022, au cours de la session ordinaire du Conseil qui occupait, en 2021, la 57e position.

«Le Conseil de la ville de Casablanca occupe actuellement la 6e position du classement Performance des communes, alors qu’il occupait la 57e position, il y a un an», a déclaré, non sans fierté, Nabila Rmili.

Une évaluation du Programme d’appui et l’amélioration de la performance des communes (PAPC) lancé par le ministère de l’Intérieur, en partenariat avec la Banque mondiale. Ce programme cible, dans un premier temps, 103 communes, dans lesquelles une amélioration de la performance institutionnelle et la fourniture de services sont susceptibles d’avoir le plus d’impact.

Le priogramme ciblera ainsi les communes de plus de 50.000 habitants et les communes qui sont des chefs-lieux de province. D’autres communes pourriont par la suite être ajoutées, afin de bénéficier de ce programme.

Cette évaluation se fonde sur cinq conditions minimales obligatoires, qui correspondent au respect de certaines dispositions légales et réglementaires: la publication des états financiers et comptables, l’évaluation annuelle de l’exécution du Plan d’action de la commune, la programmation triennale à jour et jointe au budget, la publication du programme prévisionnel des marchés, enfin l’opérationnalisation de l’Instance équité, égalité des chances et approche genre.