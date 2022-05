© Copyright : DR

Les frais du pèlerinage au titre de l'an 1443 de l'Hégire dépendent du coût des autres éléments qui les déterminent et qui seront annoncés par les autorités saoudiennes compétentes, a indiqué hier, lundi 9 mai 2022 à Rabat le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.

Dans une réponse à une question centrale sur «la bonne organisation du pèlerinage au titre de l'année 1443 de l'Hégire» à la Chambre des représentants, Taoufiq a indiqué que son département «attend à ce que les autorités saoudiennes en charge du Hajj annoncent les frais du pèlerinage qui couvrent les services de base à savoir l'hébergement à Mina et Arafat, ainsi que les frais des services supplémentaires» dans ces mêmes lieux.

Le ministre a souligné que son ministère allait informer la Commission Royale chargée du pèlerinage des différents éléments disponibles concernant le coût global du Hajj, «en attendant l'annonce par les autorités saoudiennes des éléments restants».

Ahmed Taoufiq a également rappelé que les autorités saoudiennes en charge du Hajj avaient annoncé le 18 avril 2022 les dispositions nécessaires à l'organisation du pèlerinage, à savoir le quota des pèlerins marocains qui est de 45% du quota normal.

Les autorités saoudiennes ont également institué l'obligation pour la personne autorisée à accomplir le pèlerinage d'être âgée de moins de 65 ans, à condition qu'elle soit vaccinée et auscultée avant le départ pour le pèlerinage.

Le ministre a souligné que son département a appelé la Commission Royale chargée du pèlerinage, qui a tenu une réunion le 21 avril, à l’informer à propos de cette nouveauté, notant qu’«une délégation du ministère s'est rendue le même jour au Royaume d'Arabie Saoudite pour préparer le Hajj», en particulier l’hébergement à la Mecque et à Médine.

En coordination avec les ministères de l'Intérieur et le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la liste des pèlerins marocains qui remplissent les conditions requises a été fixée, alors que les personnes exclues en raison de la condition d'âge ou non achèvement du schéma vaccinal conserveront leur droit d'effectuer le pèlerinage l'année prochaine si la condition d'âge sera remplie et la vaccination parachevée, a précisé Ahmed Taoufiq.