Pèlerins, voici les garanties à exiger auprès de vos agences de voyage

Un nombre limité de pèlerins Saoudiens et de résidents étrangers font le tour de la Kaaba dans le complexe de la Grande Mosquée de la ville sainte de La Mecque, lors de la Omra, le 4 octobre 2020.

© Copyright : AFP / Saudi Ministry of Hajj and Umra

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 29 avril 2022, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire appelle les citoyens tirés au sort pour accomplir les rituels du Hajj en cette année hégire1443, et encadrés par les agences de voyage, à prendre contact avec celles-ci pour compléter leur dossier. Ainsi, tous les citoyens et citoyennes désireux d’accomplir ce voyage dans les lieux saints de l’islam sous la tutelle des agences de voyage, sont en droit de consulter les termes de leur contrat, à savoir les détails des prestations proposées, leurs tarifs, les modalités de paiement auprès des agences Al Barid Bank, ainsi que les conditions de désistement, et cela, avant la signature de ce même contrat. Hajj 1443: 15.392 pèlerins marocains autorisés à accomplir ce voyage dans les lieux saints de l’islam Le pèlerin doit également s’assurer que le montant facturé par son prestataire et mentionné sur le contrat correspond à celui versé à Al Barik Bank. Le fidèle est ainsi tenu de de payer la totalité du montant du Hajj, et cela, en un seul versement à l'agence bancaire. En outre, les pèlerins sont appelés à consulter la liste des agences de voyages autorisées à organiser l’opération du Hajj pour cette année 1443 de l'hégire, sur le portail www.tourisme.gov.ma.



Par Yousra Adli