Kiosque360. Le juge d’instruction de la chambre criminelle chargée des crimes financiers près la cour d’appel de Rabat a placé en détention un ancien directeur d’une agence bancaire à Ouezzane accusé de détournement de fonds. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les éléments de la police judiciaire de la province d’Ouezzane ont déféré, mardi dernier, un ancien directeur d’une agence bancaire et un employé, devant la chambre criminelle chargée des crimes financiers près de la cour d’appel de Rabat. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 17 novembre, que le juge d’instruction les a poursuivis pour les chefs d’inculpation de falsification de documents bancaires, de détournement de deniers publics et de complicité. Le magistrat a ordonné le placement en détention provisoire de l’ancien responsable de l’agence bancaire et a poursuivi l’employé en état de liberté provisoire pour complicité.

Selon une source proche de l’enquête, l’accusé principal a été déjà démis de ses fonctions par la direction centrale de la banque après avoir été condamné à une peine de prison ferme suite à son implication dans une affaire d’émission de chèques sans provision. L’affaire de détournement de fonds a éclaté quand le parquet compétent a reçu une plainte de la part de l’inspection générale de l’institution bancaire faisant état de graves dysfonctionnements dans les comptes des clients suite au piratge du système informatique.

Le quotidien Al Akhbar souligne que la falsification des documents bancaires a permis aux deux accusés de détourner des dizaine de milliers de dirhams des comptes des clients. Les investigations préliminaires des enquêteurs ont montré que le prévenu se rendait dans la nuit à l’agence bancaire prétextant de terminer son travail alors qu’il était en train de s’adonner au piratage informatique pour vider les comptes de ses clients.

La même source indique que l’enquête approfondie permettra de déterminer le montant de l’argent détourné ainsi que le nombre et les noms des clients victimes. Il faut rappeler que le détournement de fonds et la dilapidation des deniers publics par les directeurs des agences bancaires se trouvent parmi les plus importants dossiers traités par les tribunaux financiers dans le Royaume.