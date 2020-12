© Copyright : DR

Kiosque360. Les drames provoqués par les chargeurs de téléphone portable n’en finissent pas. A Ouarzazate, un incendie déclenché par un chargeur a ravagé une demeure, provoquant la mort de sa locataire. Les détails.

La brigade de la police judiciaire de Ouarzazate a bouclé son enquête sur l’incendie qui a ravagé mercredi dernier une habitation du quartier Tamasinte, provoquant la mort de la seule et unique locataire de la demeure. Les pistes du crime ont été donc écartées puisque les investigations ont conclu que l’incendie a été déclenché par un chargeur de téléphone portable.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 5 et 6 décembre, le feu déclenché par le fameux chargeur a ravagé toute la demeure, provoquant la mort de la femme qui a été asphyxiée par les fumées dégagées par l’incendie.



Les investigations ont abouti à l’hypothèse selon laquelle la femme, avancée en âge, aurait oublié son chargeur branché à une prise électrique, ce qui aurait provoqué ce drame. Le feu a provoqué l’explosion d’une bonbonne de gaz. Et la présence de produits inflammables a facilité la propagation de feu. Il a fallu plusieurs heures pour que le feu soit circonscrit grâce à l’intervention des services de la protection civile de la ville.

Les restes du chargeur à l’origine du drame ont été découverts par les sapeurs-pompiers, précisent les sources du quotidien. Le corps de la victime calciné a été transporté à la morgue de l’hôpital Boughafer de la ville pour autopsie afin de déterminer les circonstances exactes de la mort, avant d’autoriser l’enterrement de la défunte. L’enquête est supervisée par le procureur général du Roi.



Dans le même sillage, rappellent les sources du quotidien, en dépit des mises en garde des autorités compétentes et de la société civile contre les incendies causés par les chargeurs, ces derniers continuent de provoquer des drames. A Azilal, rappelle encore le quotidien, trois personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un incendie provoqué par un chargeur de téléphone portable dans leur appartement. Les victimes ont été transférées à l’hôpital provincial d’Azilal, avant d'être héliportées et transportées au CHU de Marrakech en raison de leur état de santé. Il faut dire que la mauvaise utilisation de chargeurs ou la qualité peuvent provoquer des drames qui coûtent très cher.