© Copyright : DR

Une vaste opération de contrôle anti-rodéo urbain, menée par la Gendarmerie royale de Harhoura, station balnéaire à 15 km de Rabat, s’est soldée par l’arrestation, ce week-end, de huit motards et à la confiscation de motos à grosses cylindrées dont deux volées, a appris ce dimanche Le360 de sources judiciaires.

Cette campagne de contrôle a été entreprise dans le cadre de la lutte contre l’insécurité qui menace la cité de à Harhoura et contre les nuisances que provoquent ces rodéos de jour comme de nuit. Ces rodéos constituent un véritable danger sur la sécurité routière. Les huit mis en cause, parmi lesquels figurent des jeunes adolescents, seront déférés devant le Parquet.

Lors de cette opération anti-rodéo urbain menée par la compagnie de la gendarmerie de Miramar a réussi à saisir deux motos de grosse cylindrée importées illégalement au Maroc après avoir fait l’objet d’un vol à Casablanca, selon les mêmes sources.

Il faut signaler que depuis que le grand et unique boulevard traversant Harhoura a été aménagé et élargie à trois voies de chaque côté de la route, l’insécurité routière fait rage au point qu’il ne se passe pas jour sans qu’un grave accident ne soit signalé sur ce tronçon, devenu une source de préoccupation pour les riverains. Les autorités locales, y compris la municipalité, doivent redoubler d’efforts pour préserver l’ordre et la quiétude de cette belle partie de la capitale.