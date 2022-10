Plus de 160 enfants et adultes ont participé à l'opération Beach Clean Day, dimanche 2 octobre 2022.

© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Une grande quantité de déchets a récemment été collectée à la plage de Zenata lors de la première édition du Beach Clean Day, une opération de nettoyage du littoral, lancée par la Société d’Aménagement Zenata et ses partenaires.

La Société d’Aménagement Zenata, filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a organisé en collaboration avec l’association Bahri une opération de nettoyage de la plage de Zenata, dimanche 2 octobre 2022, dans le cadre des objectifs de développement durable du référentiel éco-cité et de la démarche responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Baptisée Beach Clean Day, cette opération a été réalisée en partenariat avec la communauté de l’éco-cité Zenata et les partenaires immobiliers qui contribuent au développement du quartier de la Ferme, premier quartier résidentiel de l’éco-cité Zenata, notamment les groupes Mfadel, Alakaria, Bennani, Glorious Group, Réalités Afrique, EMC, Les Arènes, et Paloma bay.

Cette action citoyenne a permis de collecter une aide financière de la part des promoteurs immobiliers qui sera reversée à l’association L’Heure joyeuse pour le renforcement des capacités techniques et transverses et la sensibilisation au développement durable des enfants, femmes et jeunes du territoire de l’éco-cité Zenata.

«Nous nous sommes mobilisés aujourd’hui pour un littoral propre et pour sensibiliser sur l’importance de la propreté des océans. Une quantité considérable de déchets a été collectée lors de cette première édition de nettoyage des plages. La quantité sera reconvertie en valeur monétaire et sera reversée à l’association L’Heure joyeuse pour l’accompagnement des jeunes en difficulté», indique pour Le360 Asmaa Bouhmadi, responsable communication de la société de la société d’aménagement Zenata.

Cette action communautaire a connu la participation de près de 160 enfants et adultes en plus des premiers habitants du quartier de la Ferme qui se sont mobilisés pour un littoral propre, mais également pour sensibiliser sur l’importance de préserver les océans.