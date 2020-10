© Copyright : DR

Dans le cadre du développement de ses canaux de vente, l’Office national des chemins de fer (ONCF) lance à partir du lundi 12 octobre 2020 un nouveau service. Il s’agit de «Khidmat Al Qorb» qui facilitera l’achat des billets de train.

Lancé en partenariat avec Chaabi Cash et Tasshilat, le service «khidmat Al Qorb» sera progressivement élargi aux 3.000 agences desdits partenaires. Cette première concrétisation du plan de développement des ventes de l'ONCF chez les partenaires sera renforcée prochainement par d’autres réseaux de vente multi-services à savoir Wafa Cash, Barid Cash, Cash Plus et bien d’autres…

Pour assurer un fort maillage territorial, l’ONCF développe ces nouveaux partenariats de vente de proximité, pour être plus proche et accessible au plus grand nombre de voyageurs.

"Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, l’objectif est aussi de limiter les déplacements des voyageurs désirant acheter leur billet, surtout en période de pointe. Il est à rappeler que les trains et les gares ONCF, de même que les agences de nos partenaires respectent toutes les mesures sanitaires dictées par l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités compétentes, et veillent à faire respecter les gestes barrières pour préserver la santé de tous", explique l'ONCF dans un communiqué daté du 9 octobre.

"Il va sans dire que ces services s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie d’accompagnement clients, mise en œuvre par l’Office tout au long de la crise sanitaire du Covid-19. Celle-ci vise à soutenir les voyageurs contraints de reprendre leurs déplacements professionnels, en prolongeant les durées de validité des cartes d’abonnement et des billets non utilisés durant le confinement", est-il précisé.

D’autre part, et dans une vision d’accélération de la digitalisation, l’Office lance également le paiement mobile dans plusieurs gares. Ainsi, les clients disposant d’un m-wallet peuvent actuellement payer leurs billets grâce à ce nouveau moyen de paiement dématérialisé et sans contact.

De même, l’ONCF réadapte, à partir du lundi 12 octobre 2020, son offre de transport sur les principaux axes du réseau ferroviaire et procède à la réouverture de la ligne de Safi-Benguérir.