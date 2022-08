© Copyright : DR

Toutes les affiches promotionnelles de l’Oktoberfest Casablanca, prévu le 28 octobre 2022 et organisé par la Chambre allemande de commerce et d’industrie ont été retirées des réseaux sociaux. Mais l’évènement à polémique, qui sera maintenu, ne sera pas ouvert au grand public et se tiendra dans un cadre privé.

Non, l’Oktoberfest Casablanca n'a pas été annulé. Cet évènement, initié pour la première fois au Maroc par la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc (AHK Marokko) aura bien lieu à la date prévue, le 28 octobre 2022 à Bouskoura.

La tenue prochaine de cette fête, éminemment bavaroise, qui date de 1810, et qui a lieu tous les mois d'octobre, a évolué au fil des ans pour devenir la fête de la bière. L'organisation d'un évènement similaire à Casablanca a soulevé depuis son annonce en juin dernier, une vague de mécontentement au Maroc.

Au nom de «la préservation des valeurs culturelles» et du «caractère islamique» du pays, une pétition a même été lancée sur change.org et a recueilli plus de 21.000 signatures pour réclamer l’annulation de cette première édition marocaine de l’Oktoberfest.

Contactée par Le360, une source interne de l'AHK Marokko a précisé, après avoir requis l'anonymat, que cet évènement n’a jamais été ouvert au public et qu’il n’a en aucun cas été conçu dans le but de promouvoir la consommation de la bière au Maroc.

«Depuis le début et bien avant la polémique, l’Oktoberfest n’est pas le festival de la bière mais la fête d’octobre. Nous l’avons conçu pour le networking (le réseautage, Ndlr), pour favoriser l’échange et le partage entre les membres de la Chambre de commerce et ses partenaires», explique cet interlocuteur, qui précise que «l’évènement est privé, 300 personnes sont attendues et il n’y aura pas de nourriture [faite à partir de viande porcine]. Les repas proposés seront halal. Des boissons alcoolisées et non alcoolisées seront au menu, et il n’y aura pas que de la bière».

Des jeux, un concert du groupe allemand Gaudiblosn qui viendra spécialement de Munich, sont également prévus au programme. «L’objectif est de promouvoir plusieurs aspects de la culture allemande», précise ce même interlocuteur.

A Munich, cœur battant de l’Oktoberfest, cette fête populaire rassemble chaque année une moyenne de six millions de visiteurs. On y sert 60.000 hectolitres de bière et 500.000 poulets rôtis, entre autres plats traditionnels bavarois, tels que des saucisses, du rôti de porc, du jarret de porc, des bretzels, et de la choucroute.

C’est bien tout cela qui a fait polémique au Maroc. «C’est vrai que l’intitulé de l’Oktoberfest peut porter à confusion, mais encore une fois il ne s’agit pas d’un festival de la bière, l’évènement est privé, et on ne s’attendait pas à ce que ça prenne ces proportions sur les réseaux sociaux», insiste encore une fois cet interlocuteur.

Devant le nombre important de personnes qui souhaitaient participer à cet évènement casablancais, les organisateurs ont décidé de supprimer l’annonce de l’évènement sur leurs réseaux sociaux, car les inscriptions sont d'ores et déjà bouclées. «Tout le monde voulait participer, et nous avons été assaillis par une forte demande. C’est pour cette raison que nous ne faisons plus la promotion de l’évènement», a-t-il enfin précisé.

La publication postée sur Facebook, qui promettait une ambiance festive et chaleureuse typique de l’Oktoberfest, proposait ses tickets individuels à 800 dirhams pour les membres et 1200 dirhams pour les partenaires. L’évènement est donc maintenu.