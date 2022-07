© Copyright : DR

Amateurs de bières et de spécialités culinaires bavaroises, la chambre allemande de commerce et d’industrie du Maroc organise la première édition de la célèbre Oktoberfest à Casablanca.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce célèbre festival annuel, l’Oktoberfest est une fête populaire qui se déroule chaque année à Munich, en Allemagne, et qui s’est internationalisée en se faisant connaître sous le nom de fête de la bière dans d’autres pays du monde.

Le 28 octobre 2022, cette fête bavaroise sera organisée à Casablanca par la chambre allemande de commerce et d’industrie du Maroc (AHK Marokko). Dans une publication postée sur son compte Facebook, l’AHK Marokko invite les personnes intéressées à vivre «l’ambiance unique de l’Oktoberfest sous un chapiteau de 300 places à Bouskoura» et promet «une ambiance festive et chaleureuse typique de l’Oktoberfest».

Au programme de cette édition casablancaise, «de grandes tables conviviales», «des plats et des boissons traditionnels de Bavière au rythme des fanfares de Munich».

Côté prix, il faudra compter 800 dirhams pour un ticket individuel en tant que membre et 1.200 dirhams pour un non-membre, selon la plaquette de sponsoring de l’évènement publiée sur les réseaux sociaux.

Au sujet de l’Oktoberfest

La tradition veut que l’Oktoberfest de Munich commence la deuxième quinzaine du mois de septembre pour se terminer le premier dimanche d’octobre. Pendant plus de deux semaines, cette fête de la bière organisée sur un terrain de 42 hectares au cœur de la ville, donne lieu à une fête foraine, la plus grande au monde, qui fait le bonheur des familles. Au programme, de la bière, de la bière, encore de la bière, mais aussi des grandes tablées et des repas servis aux visiteurs, car l’Oktoberfest reste avant toute chose une fête familiale en Allemagne.

A Munich, l’Oktoberfest rassemble chaque année une moyenne de six millions de visiteurs. On y sert 60.000 hectolitres de bière et 500.000 poulets rôtis, entre autres plats traditionnels bavarois tels que les saucisses, le rôti de porc, le jarret de porc, les bretzels, la choucroute, etc.