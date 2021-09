© Copyright : Said Kadry

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de dévoiler aujourd’hui le calendrier des examens dans les différents niveaux certifiants pour l’actuelle année scolaire.

Ce mardi 21 septembre 2021, le ministère de l’Education nationale a annoncé que la session normale des épreuves de l’examen national unifié du baccalauréat 2021-2022 aura lieu du 20 au 24 juin 2022.

Dans le détail, cet examen aura lieu du 20 au 22 juin 2022 pour les branches scientifique et technique et professionnelle et les 23 et 24 juin 2022 pour la littérature et l’enseignement originel.

Quant aux épreuves de la session de rattrapage, elles seront organisées du 15 au 19 juillet 2022. L’examen local normalisé pour l’obtention du certificat d'études primaires aura lieu le 7 juillet 2022. S’agissant de l’examen régional normalisé du cycle collégial, il se déroulera les 6 et 7 juillet 2022.