La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu le 2 septembre prochain. C'est ce que vient d'annoncer Saaïd Amzazi, ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce lundi 18 mai.

La prochaine rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre prochain pour le département de l’Éducation nationale, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi.

Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a souligné que les préparatifs pour cette nouvelle rentrée débuteront à partir de la mi-juin.

Etant donné que les examens des départements de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique se tiendront en septembre, la rentrée universitaire aura lieu en octobre, a précisé le ministre.

En outre, le mois de septembre sera consacré aux révisions et au soutien scolaire, afin de renforcer les acquis et les connaissances des élèves et de leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire dans les meilleures conditions, a ajouté M. Amzazi.

Le ministre a réaffirmé que l’année scolaire 2019-2020 était toujours en cours, conformément au processus "d'enseignement à distance", afin de permettre aux étudiants, élèves et stagiaires d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires à la poursuite de leur parcours académique, l’année prochaine, et de manière à éviter toute perturbation scolaire.