Les flammes près de Larache ont fait un mort, a-t-on appris, ce vendredi 15 juillet 2022, d’un communiqué du ministère de l’Intérieur, qui cite des sources locales. Le feu est maîtrisé dans la forêt de Lambika.

La dépouille d'une personne, présentant de multiples marques de brûlures, a été retrouvée, sur le théâtre des incendies qui sévissent en ce moment même près de Larache. Un bilan provisoire fait état jusqu'à présent de la destruction de près de 900 hectares de couvert forestier, avec une propagation du feu en direction de certaines habitations.

Selon les autorités locales, ce sont actuellement près de 1.100 familles qui ont d'ores et déjà été évacuées à titre préventif, dans un total de 15 douars, situés à proximité des foyers de ce gigantesque incendie, dans le but de préserver leur sécurité.

Il faut également savoir, selon la même source, que l’incendie de la forêt Lambika (dite aussi La Hipica) est actuellement maîtrisé, alors que celui de la forêt du Khémis Sahel est quant à lui circonscrit.

Des équipes d'intervention au sol, composées de centaines de membres des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires, de la Protection Civile et des services des Eaux et des forêts ainsi que des autorités sécuritaires et locales, de même que des volontaires issus de la population locale, sont actuellement pleinement mobilisées. En renfort, des camions-citernes, des ambulances et quatre Canadairs spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts sont déployés afin de maîtriser les flammes.