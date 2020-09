© Copyright : DR

Les éléments de la brigade judiciaire relevant du district de Nador ont interpellé, mercredi soir, sur la base d'informations précises fournies par les services de la DGST, trois individus soupçonnés de liens avec un réseau criminel de trafic international de cocaïne via les voies maritimes.

Le premier suspect a été interpellé immédiatement après son arrivée à bord d'un jet-ski à la plage de Boukana, aux environs de Nador, en provenance de Melilla, en possession de 21 plaquettes de cocaïne, pesant au total environ 21 kilogrammes, tandis que les autres suspects ont été interpellés près de cette plage, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que ces derniers sont soupçonnés d'être les propriétaires de cette cargaison de stupéfiants.

Les perquisitions effectuées sur le lieu de l'intervention, et aux domiciles des mis en cause, ont permis de saisir deux voitures et trois jet-ski, une compteuse de billets de banque, en plus de sommes d'argent soupçonnées d'être le butin de cette activité criminelle, réparties entre 70.000 dirhams et 1.850 euros, ainsi que plusieurs téléphones portables, une balance électronique et des appareils informatiques, ajoute le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et l'ensemble des actes criminels reprochés aux suspects, conclut la DGSN.