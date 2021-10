© Copyright : Twitter

Nabila Rmili, présidente du Conseil de la ville de Casablanca, veut montrer qu'elle est attentive aux demandes et aux problèmes des casablancais. Sur Twitter, un internaute lui fait une demande qui peut paraître insolite, celle de trouver une solution pour ne plus voir des ânes en circulation dans le milieu urbain.

La maire de Casablanca, Nabila Rmili communique sur toutes les actions qu’elle mène sur le terrain. Après plusieurs critiques et revendications du groupe Save Casablanca sur Facebook, celle qui a également été nommée ministre de la Santé, avant d'y renoncer et que Khalid Aït Taleb ne retrouve son poste, tient à montrer qu'elle agit.

Dans un tweet, Nabila Rmili a ainsi annoncé la suppression des barrières devant les passages piétons, pour rendre plus accessible l’accès au croisement entre les boulevards de Ain Chock et du 2-Mars.

Plusieurs internautes ont commenté ce post et parmi les propositions les plus insolites, celle d’un Casablancais qui ne veut plus d’ânes en circulation dans la ville. «Bonjour Madame Rmili, on souhaite ne plus aucun animal à Casablanca, c’est une capitale économique et non un zoo, c’est honteux de voir des ânes partout... Cordialement», a-t-il écrit.

Suppression des barri�res devant les passages pi�tons pour faciliter l?acc�s au croisement Ain Chock et 2 Mars. Je remercie toutes les �quipes pour leur r�activit�. pic.twitter.com/JxOwNLZHT2 — Nabila Rmili (@nabila_rmili) October 17, 2021

Nabila Rmili avait affirmé, dans une vidéo également publiée sur Twitter, que «servir les intérêts des Casablancais est l’objectif prioritaire de [son] mandat». Plusieurs internautes lui ont donc demandé d’être «proactive et non réactive».