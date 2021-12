© Copyright : DR

Une nouvelle résidence universitaire, d’une capacité de 866 lits, a été inaugurée, ce mercredi 8 décembre 2021, à Mohammédia. Elle a nécessité un investissement, qui a été assuré par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, de 26 millions de dirhams émiratis, soit près de 65,4 millions de dirhams marocains.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (FADD) et le Royaume, a pour objectif de résoudre le problème d’hébergement pour un grand nombre d’étudiants venant des villes voisines, notamment ceux qui poursuivent leurs études à l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) de Casablanca, affiliée à l'Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa.

Cette résidence universitaire compte 3 bâtiments de 5 étages chacun. Elle comprend 413 chambres doubles, 5 chambres triples, 24 chambres pour les personnes à besoins spécifiques, 7 magasins qui fournissent des fournitures de base aux étudiants résidants, des bureaux pour le personnel, entre autres, rapporte l'agence de presse officielle des Emirats arabes unis.

Cette nouvelle structure, ayant nécessité un investissement de l’ordre de 65,4 millions de dirhams, a été inaugurée en présence de Thani Salem Al Rumaithi, chargé d'affaires auprès de l'ambassade des Emirats arabes unis à Rabat, de Chakib Nejjari, président de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS), en plus de plusieurs hauts responsables des deux pays.

A cette occasion, Mohammed Saif Al Suwaidi, directeur général du FADD, a déclaré que cette résidence est l'un des projets stratégiques les plus importants que le Fonds contribue à financer, dans le cadre de son souci de soutenir les projets d'éducation, conformément au quatrième objectif des objectifs de développement durable (ODD), ayant pour but d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

De son côté, Chakib Nejjari, président de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS), a souligné que ce projet résoudra le problème d’hébergement pour un grand nombre d’étudiants issus des différentes filières universitaires et écoles supérieures, en leur offrant les conditions d’étude et d’enseignement adéquates.

Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement a financé 81 projets au Maroc, d’une valeur de 9 milliards de dirhams, dans plusieurs secteurs, notamment le transport, le développement social, l'éducation, la santé et l'habitat.

La coopération entre les Emirats et le Maroc, dans le cadre de ce Fonds, remonte à 1974.