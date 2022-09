© Copyright : DR

La carte du Maroc amputé de son Sahara dans les pages d’un manuel scolaire, programmé dans les établissements scolaires français du Maroc. C’est l’élément qui a mis le feu aux poudres cette semaine dans la presse et sur la Toile marocaine. Le360 a mené l’enquête pour démêler le vrai du faux.

Des médias nationaux rapportent depuis quelques jours une même information: des manuels d’histoire ont été retirés des établissements scolaires français du Maroc, en raison de la présence d’une carte du Maroc sans son Sahara.

Selon cette même information, les professeurs d’histoire eux-mêmes auraient participé à ce retrait des manuels incriminés, la douane, est-il expliqué, «ayant demandé la saisie de tous les livres sur l’ensemble des établissements du Maroc», et apprend-on aussi, une collecte en reverse logistique est en cours.

L’information a donné lieu à de vives réactions sur la Toile marocaine, beaucoup d’internautes y voyant une position officielle de la France à l’encontre de l’intégrité territoriale du Maroc et une volonté sournoise de corrompre les esprits des élèves marocains, inscrits dans les écoles françaises du pays.

Qu’en est-il vraiment? Le360 a procédé à plusieurs vérifications auprès de parents, d’élèves et d’établissements scolaires français pour avoir le fin mot de cette histoire.

Pas de «retrait» mais une déprogrammation

Contacté par Le360, un parent d’élève de Terminale inscrit au lycée Descartes de Rabat, explique ainsi que, contrairement à ce qui a été avancé dans la presse, il n’aurait pas été procédé à un retrait des manuels par les professeurs, à l’image d’une razzia orchestrée dans les classes. «Les anciens manuels ont été simplement invalidés pour le programme de cette année et ce, dès cette rentrée scolaire», nous apprend ce parent. «Les nouveaux manuels sont déjà disponibles pour certains élèves», poursuit-il.

Pour en avoir le cœur net, nous avons contacté la direction du lycée Descartes, dont la photo de l’établissement illustre d’ailleurs les articles de presse traitant de ce retrait des manuels scolaires. Questionnée sur le sujet, la direction de l’établissement a réagi par mail à nos questions en déclarant qu'«en réponse à votre message, je vous informe qu’aucun manuel de Terminale n’a été retiré».

Le360 a également interpellé par mail le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) ainsi que différents établissements français à travers le Maroc, notamment à El Jadida, Casablanca, Tanger, Agadir ou encore Marrakech. A la publication de cet article, aucune réaction ne s’en est suivie.

Toutefois, certains élèves de Terminale du lycée Lyautey de Casablanca affirment, interrogés par Le360, ne pas avoir eu vent de cette polémique ni n’avoir constaté de carte tronquée du Maroc dans leur manuel scolaire d’histoire. Ils corroborent leur propos par la photo d’une carte du Maroc, incluant le Sahara atlantique, figurant dans leur manuel.

Même son de cloche pour des parents d’autres niveaux scolaires d’établissements de Casablanca. Après vérification des manuels de 6e et de 3ème d’histoire-géographie, il apparaît que les cartes du Maroc respectent l’intégrité territoriale du pays, qui est représenté avec son Sahara. Il pourrait donc s’agir, comme l’affirme le parent d’un élève du lycée Descartes, de l’invalidation d’un manuel scolaire d’une année à une autre, fait qui se produit à chaque année scolaire.

Tous les établissements français ne sont pas concernés

C’est en effet le cas, après vérification de la liste des manuels scolaires de la rentrée 2022-2023 du lycée Descartes, il est clairement indiqué sur la liste des fournitures à acheter que le manuel d’histoire-géographie de Terminale diffère de l’année précédente.

La liste des manuels à acheter, pour la classe de Terminale, au titre de l'année scolaire 2022-2023, au Lycée Descartes de Rabat.

Il est ainsi demandé aux élèves d’acquérir le manuel «Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques Tle (2020)», paru aux éditions Magnard. Mentionné en rouge, ce manuel figure parmi «les nouveautés pour la rentrée 2022» est-il indiqué sur cette liste.

La couverture du nouveau manuel au programme de la rentrée 2022-2023, «Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques Tle (2020)», paru aux Editions Magnard.

Même topo au lycée Eugène Regnault de Tanger, où ce même nouveau manuel fait son apparition cette année. Et au lycée Charcot d’El Jadida, on programme aussi une nouvelle édition pour cette matière, toujours aux éditions Magnard, avec un manuel paru en 2020.

En revanche, un petit tour du côté des listes de manuels scolaires du lycée Victor Hugo de Marrakech et du lycée Lyautey de Casablanca nous indique que ce même manuel est programmé pour la rentrée 2022-2023, mais qu’il était déjà au programme de l’année précédente.

Sur les traces du manuel de géopolitique par lequel le scandale est arrivé

Qu’en est-il du manuel, qui était en vigueur l’année dernière au lycée Descartes et qui a été déprogrammé par cet établissement cette année? Pour en savoir plus, nous avons consulté les listes de manuels scolaires à acheter de l'année précédente sur le site du lycée Descartes.

La liste des manuels à acheter, pour la classe de Terminale, au titre de l'année scolaire 2021-2022, au Lycée Descartes de Rabat.

Figure dans ladite liste le manuel suivant:«Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. Terminale spécialité», paru en 2020 aux éditions Hachette Education. (Pour précision, tous les sites des établissements susmentionnés ne conservent pas en ligne les archives des années précédentes, contrairement au lycée Descartes, raison pour laquelle nous citons en seul exemple cet établissement.)

La couverture du manuel «Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. Terminale spécialité», paru en 2020 aux éditions Hachette Education.

Est-ce précisément ce manuel qui poserait un problème et qui serait à l’origine de cette polémique? Nous avons pu consulter l’ouvrage de 488 pages, disponible en accès libre sur internet, et autant dire que la surprise a été au rendez-vous. Car en effet, dans ce manuel d’Histoire-Géographie et Géopolitique figure systématiquement une carte tronquée du Maroc, séparé du Sahara, que l’on mentionne sous l’appellation «Sahara Occidental».

Exemples de cartes tronquées du Maroc dans le manuel «Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. Terminale spécialité», paru en 2020 aux éditions Hachette Education.

Contactée une deuxième fois au sujet de la programmation d’un nouvel ouvrage en lieu et place du précédent et des raisons qui ont motivé ce choix, la direction du lycée Descartes a choisi de ne pas répondre à notre courriel.

Les manuels scolaires affichant des cartes tronquées du Maroc ne passent pas. Le sujet fait grand bruit régulièrement au Maroc, comme ce fut le cas l’année dernière au lycée Jean Charcot d’El Jadida, avec un manuel de géopolitique pour classe de 1ère, qui affichait ce même type de cartes.

Persuadés que l’ouvrage incriminé a dû disparaître illico presto des libraires marocaines, suite à cette déprogrammation, nous décidons de vérifier la disponibilité du livre en librairie. Deuxième surprise de taille, le manuel en question est toujours disponible à la vente dans la première libraire casablancaise consultée. «Je vous le mets de côté?», nous demande la libraire au téléphone.

Deuxième essai dans une autre librairie de la place… Rebelote, le manuel est là et bien là. Même topo sur le web, où le manuel est disponible sur des sites de librairies en ligne.

Comment se peut-il que ces ouvrages, arborant la carte du Royaume du Maroc amputée, soient commercialisés au Maroc? C’est la question que l’on a posé au libraire casablancais auprès duquel nous avons acquis les deux ouvrages (celui qui était au programme l’année dernière au lycée Descartes et le nouveau en vigueur cette année), tous deux disponibles en quantité.

Découvrant visiblement pour la première fois les cartes tronquées du Maroc dans le manuel au cœur de la polémique, le libraire a dit «ne pas comprendre» pourquoi cet ouvrage avait été programmé dans les écoles ni comment il avait bien pu être commercialisé au Maroc.

Son étonnement n’enlève pourtant rien à la gravité du fait. Pour nous assurer que le nouvel ouvrage de géopolitique ne comporte pas le même type d’«erreurs», nous l’avons passé en revue, le comparant avec le précédent, et cette fois-ci, le Maroc y figure dans son intégralité, dans toutes les cartes où il apparaît.

Exemples de cartes du Maroc avec son Sahara, dans le nouveau manuel de géopolitique au programme des classes de Terminale, «Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques Tle (2020)», paru aux Editions Magnard.

Les élèves de Terminale de l’année scolaire en cours n’auront donc pas à potasser un manuel qui insulte, à partir du Maroc, la souveraineté du Royaume sur le Sahara. Le mystère demeure toutefois complet sur la vente libre de manuels scolaires avec la carte du Maroc amputée de son Sahara. Qui a donné le visa pour l’importation de ces manuels? Comment ont-ils pu entrer au Maroc? Les établissements, type missions françaises, sont-ils des zones obéissant à un régime exceptionnel, qui ne respectent pas les lois marocaines?