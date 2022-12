© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques, établies par la Direction générale de la météorologie, pour le jeudi 22 décembre 2022:

- Formations brumeuses locales sur les plaines nord et centre, la nuit et la matinée.

- Temps assez froid sur les reliefs, les versants sud-est et les Hauts plateaux.

- Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

- Rafales de vent localement assez fortes sur l'extrême sud.

- Températures minimales de l'ordre de -02/06°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux orientaux et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 05/10°C sur le Sud-Est, le nord de l’Oriental, le Saiss, de 13/17°C sur le sud du pays et de 08/14°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur les provinces du Sud et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit ainsi que le long des côtes atlantiques et agitée entre Larache et Tarfaya.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 22 décembre 2022: Min Max

- Oujda: min 8°C; max 20°C

- Bouarfa: min 4°C; max 18°C

- Al Hoceima: min 11°C; max 20°C

- Tétouan: min 13°C; max 20°C

- Sebta: min 12°C; max 17°C

- Mellilia: min 11°C; max 19°C

- Tanger: min 16°C; max 23°C

- Kénitra: min 12°C; max 18°C

- Rabat: min 11°C; max 21°C

- Casablanca: min 14°C; max 20°C

- El Jadida: min 15°C; max 21°C

- Settat: min 9°C; max 23°C

- Safi: min 12°C; max 25°C

- Khouribga: min 9°C; max 22°C

- Béni Mellal: min 10°C; max 22°C

- Marrakech: min 8°C; max 24°C

- Meknès: min 8°C; max 21°C

- Fès: min 7°C; max 19°C

- Ifrane: min 1°C; max 14°C

- Taounate: min 10°C; max 18°C

- Errachidia: min 6°C; max 20°C

- Ouarzazate: min 5°C; max 20°C

- Agadir: min 12°C; max 25°C

- Essaouira: min 11°C; max 23°C

- Laâyoune: min 14°C; max 28°C

- Smara: min 13°C; max 25°C

- Dakhla: min 17°C; max 26°C

- Aousserd: min 16°C; max 27°C

- Lagouira: min 18°C; max 30°C

- Midelt: min 3°C; max 17°C.