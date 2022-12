Agadir. Au XVIIe, le commerce avec le Vieux continent prospère dans son port, des commerçants européens y exportent armes, tissus, sucre, cire, cuivre, cuir, peaux. Sous Moulay Ismaïl (1645-1727), les échanges avec des Français fléchissent, au profit d'Anglais et de Hollandais.

Voici les prévisions météorologiques, établies par la Direction générale de la météorologie, pour le mercredi 21 décembre 2022:

- Temps assez froid sur les reliefs, les versants sud-est et les Hauts plateaux.

- Gouttes ou faibles pluies éparses sur l'extrême nord-ouest.

- Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

- Températures minimales de l’ordre de -01/05°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, 04/10°C sur le Sud-Est, le nord de l’Oriental, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, 13/18°C sur le sud du pays et de 09/14°C partout ailleurs.

- Températures du jour en baisse sur les plaines et le sud du pays et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan Tan et Boujdour et agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 21 décembre 2022:

- Oujda: min 10°C; max 21°C

- Bouarfa: min 3°C; max 17°C

- Al Hoceima: min 9°C; max 21°C

- Tétouan: min 11°C; max 20°C

- Sebta: min 14°C; max 17°C

- Mellilia: min 10°C; max 19°C

- Tanger: min 13°C; max 17°C

- Kénitra: min 10°C; max 21°C

- Rabat: min 10°C; max 21°C

- Casablanca: min 12°C; max 22°C

- El Jadida: min 11°C; max 22°C

- Settat: min 9°C; max 23°C

- Safi: min 9°C; max 24°C

- Khouribga: min 6°C; max 22°C

- Béni Mellal: min 9°C; max 21°C

- Marrakech: min 9°C; max 24°C

- Meknès: min 8°C; max 20°C

- Fès: min 8°C; max 20°C

- Ifrane: min 1°C; max 12°C

- Taounate: min 7°C; max 19°C

- Errachidia: min 5°C; max 20°C

- Ouarzazate: min 4°C; max 20°C

- Agadir: min 13°C; max 25°C

- Essaouira: min 11°C; max 23°C

- Laâyoune: min 13°C; max 27°C

- Smara: min 12°C; max 25°C

- Dakhla: min 15°C; max 28°C

- Aousserd: min 16°C; max 26°C

- Lagouira: min 19°C; max 31°C

- Midelt: min 1°C; max 17°C.