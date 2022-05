Le jbel Moussa (851 m d'altitude, dans le Rif, au-dessus du village de Belyounech). Depuis l'Antiquité, le jbel Moussa et le rocher de Gibraltar (jbel Tariq), sur la rive européenne, forment les Colonnes d'Hercule, les sommets des deux montagnes étant distants de 27 km.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 1er mai 2022.

- Ciel peu à passagèrement nuageux dans le Haut Atlas.

- Partout ailleurs au Maroc, il fera beau temps, soleil prédominant.

- Rafales de vents relativement fortes par endroits dans la partie proche de l’océan des plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, de même qu’à l’ouest du Sahara.

- Les températures de ce jour sont en hausse par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée entre le cap Spartel et Laâyoune et agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 1er mai 2022.



Oujda : min (+6°C) ; max (+26°C)

Bouarfa : min (+8°C) ; max (+24°C)

Al Hoceïma : min (+12°C) ; max (+24°C)

Tétouan : min (+10°C) ; max (+28°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+28°C)

Melilla : min (+10°C) ; max (+27°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+32°C)

Kénitra : min (+14°C) ; max (+27°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+27°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+32°C)

Settat : min (+8°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+15°C) ; max (+29°C)

Khouribga : min (+13°C) ; max (+31°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+30°C)

Marrakech : min (+13°C) ; max (+31°C)

Meknès : min (+10°C) ; max (+19°C)

Fès : min (+8°C) ; max (+29°C)

Ifrane : min (+8°C) ; max (+22°C)

Taounate : min (+10°C) ; max (+29°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+28°C)

Ouarzazate : min (+15°C) ; max (+31°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+31°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+16°C) ; max (+36°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+35°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+20°C) ; max (+37°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+26°C).