Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 26 juin 2022.

- Temps relativement chaud dans le Tafilalet et la région de Figuig.

- Des bancs de brume circuleront par endroits au matin et la nuit suivante le long de la partie proche de l’ATlantique des plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss.

- Des gouttes de pluie sont attendues d’Agadir à l’ensemble des côtes au sud du Royaume.

- Quelques nuages cumuliformes dans le ciel des Haut et Moyen Atlas.

- Chasse-sable par endroits dans le sud du pays.

- Rafales de vent relativement fortes par endroits d’Agadir au reste sud du Royaume.

- Les températures du jour évoluent peu par rapport à hier.

- Mer calme à peu agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit ainsi qu’entre Tanger et Jorf Lasfar, agitée à forte entre Safi et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 26 juin 2022.



Oujda : min (+16°C) ; max (+31°C)

Bouarfa : min (+18°C) ; max (+37°C)

Al Hoceïma : min (+18°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+29°C)

Sebta : min (+18°C) ; max (+26°C)

Mellilia : min (+20°C) ; max (+27°C)

Tanger : min (+18°C) ; max (+27°C)

Kénitra : min (+17°C) ; max (+25°C)

Rabat : min (+16°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+19°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+24°C)

Settat : min (+15°C) ; max (+29°C)

Safi : min (+17°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+14°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+17°C) ; max (+31°C)

Marrakech : min (+16°C) ; max (+33°C)

Meknès : min (+15°C) ; max (+30°C)

Fès : min (+14°C) ; max (+31°C)

Ifrane : min (+10°C) ; max (+25°C)

Taounate : min (+16°C) ; max (+32°C)

Errachidia : min (+23°C) ; max (+38°C)

Ouarzazate : min (+18°C) ; max (+38°C)

Agadir : min (+17°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+17°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+19°C) ; max (+28°C)

Smara : min (+18°C) ; max (+32°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+24°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+36°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+31°C).