Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 11 avril 2022, établies par la Direction Générale de la météorologie.

- Des nuages à basse altitude et denses s’accompagneront de formations brumeuses ou d’une légère pluie par endroits, au matin, le long des côtes méditerranéennes et atlantiques.

- Des passages nuageux, de plus en plus denses au cours de l'après-midi et la nuit venue, circuleront au-dessus des côtes d’Agadir à Guelmim, de même que dans la plaine du Gharb. Quelques gouttes de pluie éparses y sont attendues.

- Pluies ou averses parfois orageuses, à la nuit tombée, au-dessus de la rive méditerranéenne, des montagnes du Rif, de la plaine du Saïss et des Moyen et Haut Atlas.

- Quelques flocons de neige sont attendus au cours de la nuit dans les sommets du Rif et du Moyen Atlas.

- Chasse-sable dans l’Oriental et le Tafilalet.

- Rafales de vent relativement fortes dans l’Oriental, l’Atlas et le nord du Sahara.

- Les températures du jour sont généralement en baisse.

- Mer peu agitée à parfois agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, de même qu’entre Tan-Tan et Boujdour, agitée à forte entre le cap Spartel et Tan-Tan. La houle sera agitée au sud des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 11 avril 2022.



Oujda : min (+13°C) ; max (+33°C)

Bouarfa : min (+16°C) ; max (+23°C)

Al Hoceïma : min (+13°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+11°C) ; max (+21°C)

Sebta : min (+14°C) ; max (+18°C)

Melilla : min (+13°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+12°C) ; max (+25°C)

Kénitra : min (+14°C) ; max (+23°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+23°C)

El Jadida : min (+14°C) ; max (+22°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+22°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+20°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+25°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+27°C)

Meknès : min (+13°C) ; max (+26°C)

Fès : min (+13°C) ; max (+26°C)

Ifrane : min (+8°C) ; max (+23°C)

Taounate : min (+14°C) ; max (+25°C)

Errachidia : min (+14°C) ; max (+29°C)

Ouarzazate : min (+15°C) ; max (+29°C)

Agadir : min (+14°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+26°C)

Smara : min (+16°C) ; max (+30°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+18°C) ; max (+24°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+29°C).