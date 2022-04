Ouarzazate, près de CLA studios. Ouarzazate abrite aussi un musée du cinéma, où sont exposées les reliques de décors et de costumes de films tournés à Ouarzazate, dont Kingdom of Heaven (Ridley Scott, 2005) ou Kundun (Martin Scorsese, 1997).

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 27 avril 2022.

- Pluies ou averses et risque d'orages dans l’Oriental, le Rif, la rive méditerranéenne et le Moyen Atlas.

- Ondées ou gouttes de pluie éparses par endroits dans la plaine du Saïss, les plaines du Gharb et de la Chaouia ainsi que dans le Haut Atlas.

- Formations brumeuses ou bruine par endroits dans le nord du Sahara, les plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, le bassin des Ouled Abdoun et dans la région d’Oulmès.

- Chasse-sable par endroits dans le sud du pays.

- Rafales de vent relativement fortes dans les côtes proches de la plaine du Souss ainsi que dans le nord du Sahara.

- Par rapport à hier, les maximales sont en baisse dans l’Oriental et en légère hausse ou quasi-stationnaires ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée entre le cap Spartel et Jorf Lasfar, et peu agitée à agitée ailleurs, devenant agitée à forte l’après-midi entre le cap Sim et Tan-Tan.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mercredi 27 avril 2022.



Oujda : min (+11°C) ; max (+17°C)

Bouarfa : min (+11°C) ; max (+21°C)

Al Hoceïma : min (+14°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+23°C)

Sebta : min (+12°C) ; max (+23°C)

Melilla : min (+13°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+14°C) ; max (+22°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+21°C)

Rabat : min (+11°C) ; max (+19°C)

Casablanca : min (+13°C) ; max (+21°C)

El Jadida : min (+16°C) ; max (+23°C)

Settat : min (+11°C) ; max (+25°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+26°C)

Khouribga : min (+9°C) ; max (+24°C)

Beni Mellal : min (+11°C) ; max (+24°C)

Marrakech : min (+14°C) ; max (+28°C)

Meknès : min (+12°C) ; max (+23°C)

Fès : min (+13°C) ; max (+22°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+14°C)

Taounate : min (+13°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+16°C) ; max (+28°C)

Ouarzazate : min (+15°C) ; max (+30°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+23°C)

Essaouira : min (+13°C) ; max (+22°C)

Laâyoune : min (+17°C) ; max (+27°C)

Smara : min (+16°C) ; max (+28°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+23°C)

Aousserd : min (+16°C) ; max (+30°C)

Lagouira : min (+18°C) ; max (+30°C).