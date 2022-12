Ifrane (Moyen Atlas, 1.713 mètres d'altitude). La ville est réputée pour son architecture de style alpin, ses pistes de ski et ses forêts de cèdres, ainsi que pour sa source, Ain Vittel, et ses multiples cascades. A l'ouest, le parc national d'Ifrane abrite de rares macaques de Barbarie.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques, établies par la Direction générale de la météorologie, pour le vendredi 16 décembre 2022.

- Pluies ou averses parfois à caractère orageux à Tanger et sa région, dans les montagnes ouest du Rif, le bassin du Loukkos, la plaine du Gharb, celle du Saïss, le Moyen Atlas, le bassin des Ouled Abdoun ainsi que dans les plaines des Doukkala et de Abda.

- Quelques gouttes de pluie éparses sont attendues dans la région de Souss-Massa.

- Quelques flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas.

- Fortes rafales de vent dans les plaines du Gharb et de la Chaouia, les montagnes de l’Atlas, celles du Rif et dans l’Oriental.

-

- Maximales en légère hausse par rapport à hier.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, ainsi qu’entre Tarfaya et Laâyoune, forte à très forte dans le détroit et au nord de Tarfaya, et agitée à parfois forte ailleurs dans le reste des côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du vendredi 16 décembre 2022.

Oujda : min (+11°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+7°C) ; max (+17°C)

Al Hoceïma : min (+10°C) ; max (+19°C)

Tétouan : min (+13°C) ; max (+17°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+17°C)

Melilia : min (+10°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+13°C) ; max (+17°C)

Kénitra : min (+14°C) ; max (+18°C)

Rabat : min (+13°C) ; max (+18°C)

Casablanca : min (+14°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+13°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+15°C)

Safi : min (+14°C) ; max (+18°C)

Khouribga : min (+10°C) ; max (+13°C)

Beni Mellal : min (+8°C) ; max (+15°C)

Marrakech : min (+9°C) ; max (+19°C)

Meknès : min (+11°C) ; max (+13°C)

Fès : min (+10°C) ; max (+14°C)

Midelt : min (+3°C) ; max (+12°C)

Ifrane : min (+3°C) ; max (+5°C)

Taounate : min (+11°C) ; max (+14°C)

Errachidia : min (+8°C) ; max (+19°C)

Ouarzazate : min (+10°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+19°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+19°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+24°C)

Smara : min (+14°C) ; max (+23°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+19°C) ; max (+29°C)

Lagouira : min (+20°C) ; max (+29°C).