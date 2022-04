Parc national d’Ifrane: vers la réhabilitation du site de l’ancien monastère de Toumliline

La chapelle de l'ancien monastère bénédictin de Toumliline, fondé en 1952 tout près d'Azrou dans le Moyen Atlas.

© Copyright : DR

Une convention de partenariat visant la réhabilitation et la valorisation du site de l’ancien monastère «Toumliline» près d'Azrou et situé au niveau du parc national d’Ifrane a été signée, récemment, entre le département des Eaux et Forêts et la Fondation mémoires pour l’avenir (FMA).