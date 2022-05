Ksar Tamnougalt (Draâ-Tafilalet). Il y a plus de 4.000 ksour et kasbah au Maroc. En 2014, le ministère de l'Aménagement du territoire a lancé un programme pour leur réhabilitation et l'amélioration des conditions socio-économiques de leurs habitants.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 15 mai 2022.

- Chaleur à l’intérieur des terres au Sahara et dans le Tafilalet.

- Un ciel peu à passagèrement nuageux sera à l’origine ce matin de quelques gouttes de pluie par endroits à Tanger et sa région, ainsi que généralement le long de la rive méditerranéenne.

- Des nuages cumuliformes légèrement instables provoqueront des ondées et des orages épars au cours de l’après-midi sur les Haut et le Moyen Atlas, le Rif, l'Oriental et probablement aussi dans le Tafilalet.

- Bancs de brume et bruine par endroit le long des côtes proches des plaines du Gharb, de la Chaouia et du Souss, ainsi que dans le plaine du Souss, le bassin des Ouled Abdoun, de même que dans la plaine du Haouz.

- Chasse-sable par endroits à l'extrême sud du Royaume, dans le Tafilalet et le sud de l'Oriental.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Boujdour, de même que le long des côtes sud du Maroc, devenant peu agitée à agitée entre le cap Tafelney et Aglou.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 15 mai 2022.

Oujda : min (+17°C) ; max (+30°C)

Bouarfa : min (+18°C) ; max (+31°C)

Al Hoceïma : min (+17°C) ; max (+22°C)

Tétouan : min (+16°C) ; max (+26°C)

Sebta : min (+16°C) ; max (+23°C)

Mellilia : min (+16°C) ; max (+20°C)

Tanger : min (+17°C) ; max (+24°C)

Kénitra : min (+16°C) ; max (+24°C)

Rabat : min (+14°C) ; max (+24°C)

Casablanca : min (+17°C) ; max (+24°C)

Nouaceur : min (+17°C) ; max (+24°C)

Settat : min (+17°C) ; max (+28°C)

Khouribga : min (+16°C) ; max (+30°C)

Beni Mellal : min (+16°C) ; max (+32°C)

Marrakech : min (+17°C) ; max (+32°C)

Meknès : min (+14°C) ; max (+28°C)

Fès : min (+14°C) ; max (+29°C)

Ifrane : min (+12°C) ; max (+24°C)

Errachidia : min (+20°C) ; max (+33°C)

Ouarzazate : min (+19°C) ; max (+35°C)

Agadir : min (+15°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+14°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+18°C) ; max (+33°C)

Smara : min (+27°C) ; max (+37°C)

Dakhla : min (+18°C) ; max (+26°C)

Aousserd : min (+29°C) ; max (+42°C)

Lagouira : min (+23°C) ; max (+36°C).