Neiges éternelles du jbel Toubkal, à 4.167 mètres d'altitude, Haut Atlas. Point culminant du Maroc et de l'Afrique du Nord, il est situé à 63 km au sud de Marrakech, dans la province d'Al Haouz, à l'intérieur du parc national qui porte son nom.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 1er mars 2021, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Pluies ou averses parfois orageuses et localement importantes au Rif Occidental, à l’Ouest de la Méditerranée, dans l’Atlas et ses plaines avoisinantes ainsi que le nord du Royaume.

- Faibles pluies par endroits à l’Est de la rive méditerranéenne, dans l’Oriental, ainsi que le centre et le nord-ouest des Provinces du Sud.

- Chutes de neige dans le Haut Atlas à partir d’une altitude de 1.700 mètres, quelques flocons de neige dans le Moyen Atlas.

- Temps relativement froid dans l’Atlas.

- Chasse-sable possibles dans le sud de l’Oriental.

- Vent modéré à assez fort de secteur est vers Tanger et la rive méditerranéenne, de secteur sud dans le Sud de l’Oriental, et faible à modéré de secteur sud à est dans le Tafilalet et enfin de secteur nord à ouest partout ailleurs au Maroc.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et dans le Détroit, peu agitée à agitée entre Tan-Tan et Boujdour, agitée ailleurs, devenant localement peu agitée à agitée au cours de cet après-midi au nord de Larache.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 1er mars 2021.