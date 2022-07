Muraille défensive, Marrakech. En 2020, la cité et son aire urbaine comptent près d’un million d’habitants. Sa vaste médina (600 hectares), la plus peuplée d'Afrique du Nord, est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 7 juillet 2022.

- Chaleur à l’intérieur des terres dans les plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss, dans le Tafilalet, et au Sahara.

- Bancs de brume dans les plaines du Gharb, de la Chaouia, du Haouz et du Souss et le long de la rive méditerranéenne.

- Ondées et orages dans les montagnes de l’Atlas, le Tafilalet et vers Figuig, dans l’Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux à l’Est du Sahara et clair à peu nuageux ailleurs au Maroc.

- Rafales de vent relativement fortes à le Tanger et dans le Sud, chasse-sable par endroits.

- Les températures de ce jour sont en hausse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée dans le détroit, agitée entre Safi et Dakhla, et agitée à forte entre Dakhla et Lagouira.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 7 juillet 2022.

Oujda : min (+22°C) ; max (+33°C)

Bouarfa : min (+27°C) ; max (+40°C)

Al Hoceïma : min (+21°C) ; max (+29°C)

Tétouan : min (+19°C) ; max (+27°C)

Sebta : min (+17°C) ; max (+25°C)

Melilia : min (+21°C) ; max (+28°C)

Tanger : min (+20°C) ; max (+31°C)

Kénitra : min (+20°C) ; max (+31°C)

Rabat : min (+19°C) ; max (+30°C)

Casablanca : min (+20°C) ; max (+26°C)

El Jadida : min (+19°C) ; max (+27°C)

Settat : min (+18°C) ; max (+38°C)

Safi : min (+18°C) ; max (+36°C)

Khouribga : min (+21°C) ; max (+41°C)

Beni Mellal : min (+24°C) ; max (+43°C)

Marrakech : min (+25°C) ; max (+44°C)

Meknès : min (+21°C) ; max (+40°C)

Fès : min (+21°C) ; max (+40°C)

Ifrane : min (+18°C) ; max (+35°C)

Taounate : min (+22°C) ; max (+39°C)

Errachidia : min (+28°C) ; max (+40°C)

Ouarzazate : min (+24°C) ; max (+40°C)

Agadir : min (+18°C) ; max (+27°C)

Essaouira : min (+19°C) ; max (+31°C)

Laâyoune : min (+20°C) ; max (+30°C)

Smara : min (+20°C) ; max (+40°C)

Dakhla : min (+17°C) ; max (+25°C)

Aousserd : min (+27°C) ; max (+43°C)

Lagouira : min (+21°C) ; max (+31°C).