Météo. Fortes pluies à caractère parfois orageux et fortes rafales de vent, ces jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022

Premières pluies automnales à Tanger, le 16 novembre 2022, pour la plus grande satisfaction des habitants.

De fortes pluies parfois à caractère orageux (avec des précipitation variant entre 20 et 70 mm de hauteur), de fortes rafales de vent fortes (entre 50 et 70 km/h) et des chutes de neige (d'une hauteur comprise entre 10 et 35 cm) sont prévues ces jeudi et vendredi dans plusieurs provinces, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM).