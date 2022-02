Immeuble Maret, au 128, boulevard Mohammed V (centre-ville de Casablanca). Conçu par Hippolyte Joseph Delaporte, il fut construit en 1932, lors du protectorat. Son architecture est un exemple éminent de la fusion de l'architecture néo-mauresque et néoclassique, avec des touches Art déco.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 14 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Temps froid de saison, ce matin et la nuit suivante, dans les montagnes de l’Atlas et du Rif, le Tafilalet, l’Oriental et le bassin des Ouled Abdoun. Gel par endroits.

- Le ciel sera souvent à passagèrement nuageux vers Tanger, le long de l’oued Loukkos, le Rif, les plaines du Saïss, du Gharb, le Moyen Atlas et la plaine de Abda, au nord de Safi. De faibles pluies y sont attendues par moments et par endroits.

- Des bancs de brume circuleront ce matin et la nuit suivante dans les plaines du Gharb et de la Chaouia, ainsi que dans celle du Souss et au nord des Provinces du Sud.

- Quelques chasse-sable à l’extrême sud du Royaume.

- Vent modéré à parfois assez fort de secteur nord dans les côtes atlantiques proches de la plaine du Souss, de même que dans le sud du pays. Vent de secteur Est en Méditerranée et faible à modéré, de secteur nord à ouest ailleurs au Maroc.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée dans le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique, devenant agitée par endroits au cours de l'après-midi entre Larache et Tarfaya.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 14 février 2022.

Oujda : min (+3°C) ; max (+18°C)

Bouarfa : min (+4°C) ; max (+16°C)

Al Hoceïma : min (+8°C) ; max (+20°C)

Tétouan : min (+9°C) ; max (+18°C)

Sebta : min (+10°C) ; max (+16°C)

Melilla : min (+8°C) ; max (+18°C)

Tanger : min (+9°C) ; max (+17°C)

Kénitra : min (+6°C) ; max (+19°C)

Rabat : min (+5°C) ; max (+18°C)

Casablanca : min (+11°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+7°C) ; max (+21°C)

Settat : min (+8°C) ; max (+19°C)

Safi : min (+11°C) ; max (+22°C)

Khouribga : min (+6°C) ; max (+17°C)

Beni Mellal : min (+4°C) ; max (+17°C)

Marrakech : min (+8°C) ; max (+20°C)

Meknès : min (+5°C) ; max (+17°C)

Fès : min (+4°C) ; max (+17°C)

Ifrane : min (-2°C) ; max (+9°C)

Taounate : min (+6°C) ; max (+15°C)

Errachidia : min (+5°C) ; max (+17°C)

Ouarzazate : min (+6°C) ; max (+19°C)

Agadir : min (+10°C) ; max (+20°C)

Essaouira : min (+11°C) ; max (+20°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+25°C)

Smara : min (+13°C) ; max (+25°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+15°C) ; max (+28°C)

Lagouira : min (+19°C) ; max (+28°C).