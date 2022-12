© Copyright : Michel-Georges Bernard

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er décembre 2022.

- Il fera froid dans les montagnes du Rif et de l’Atlas, les Hauts Plateaux, l’Oriental, le Tafilalet ainsi qu’à l’intérieur des terres dans l’ensemble des plaines du Royaume (le Saïss, le Gharb, la Chaouia, les Doukkala, Abda, le Haouz, le Tadla, les Rhamna, le Souss).

- Des pluies ou des averses parfois orageuses sont attendues dans la partie proche de l’océan atlantique des plaines de Abda et des Doukkala, au nord d’Essaouira, mais aussi dans les montagnes du Rif, dans la plaine du Saïss, dans le bassin des Ouled Abdoun, à l’ouest de la rive méditerranéenne (donc à Tanger et sa région), dans les plaines du Tadla et des Rhamna, dans les Haut et Moyen Atlas, y compris dans la région d’Oulmès.

- De faibles chutes de neige sont prévues dans les hauteurs des Haut et Moyen Atlas, au-delà d’une altitude de 2000 mètres.

- Des bancs de brume circuleront le long des côtes d’Agadir à Sidi Ifni, et dans l’ensemble de celles au sud du Royaume, au matin et à la nuit tombée.

- Fortes rafales de vents le long de la rive méditerranéenne et des côtes atlantiques nord.

- Baisse sensible des températures, par rapport à hier.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte dans le détroit, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Boujdour et agitée à forte partout ailleurs le long des côtes atlantiques marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du jeudi 1er décembre 2022.

Oujda : min (+6°C) ; max (+16°C)

Bouarfa : min (+6°C) ; max (+15°C)

Al Hoceïma : min (+9°C) ; max (+18°C)

Tétouan : min (+8°C) ; max (+11°C)

Sebta : min (+9°C) ; max (+13°C)

Melilia : min (+7°C) ; max (+18°C)

Tanger : min (+10°C) ; max (+12°C)

Kénitra : min (+10°C) ; max (+14°C)

Rabat : min (+6°C) ; max (+15°C)

Casablanca : min (+10°C) ; max (+16°C)

El Jadida : min (+11°C) ; max (+18°C)

Settat : min (+8°C) ; max (+13°C)

Safi : min (+10°C) ; max (+17°C)

Khouribga : min (+6°C) ; max (+14°C)

Beni Mellal : min (+7°C) ; max (+17°C)

Marrakech : min (+9°C) ; max (+21°C)

Meknès : min (+7°C) ; max (+18°C)

Fès : min (+7°C) ; max (+18°C)

Midelt : min (+2°C) ; max (+14°C)

Ifrane : min (+3°C) ; max (+11°C)

Taounate : min (+8°C) ; max (+17°C)

Errachidia : min (+6°C) ; max (+15°C)

Ouarzazate : min (+6°C) ; max (+20°C)

Agadir : min (+12°C) ; max (+18°C)

Essaouira : min (+10°C) ; max (+18°C)

Laâyoune : min (+14°C) ; max (+24°C)

Smara : min (+12°C) ; max (+22°C)

Dakhla : min (+15°C) ; max (+20°C)

Aousserd : min (+14°C) ; max (+28°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+24°C).