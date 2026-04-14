Société

Météo. Baisse des températures ce mardi 14 avril, avec un temps froid sur les hauteurs

Le parc national du Toubkal, dans le Haut Atlas.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 14 avril 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/04/2026 à 06h01

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Nuages bas fréquents sur les côtes Nord, la matinée avec bruine possible surtout sur le Gharb et le Loukkos.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur le Rif et le nord de l’Oriental.

- Temps stable ailleurs avec ciel clair à peu nuageux.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes du centre et les provinces sahariennes avec chasse-sables, par endroits.

- Température maximale en baisse sur le Sud-Est et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée à forte ailleurs localement forte à très forte entre Cap Sim et Tarfaya.

Lire aussi : Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 avril 2026:

Oujda min 6 max 18

Bouarfa min 4 max 17

Al Hoceima min 9 max 20

Tétouan min 12 max 21

Sebta min 14 max 18

Mellilia min 15 max 19

Tanger min 13 max 22

Kénitra min 9 max 20

Rabat min 10 max 17

Casablanca min 11 max 17

El Jadida min 10 max 19

Settat min 7 max 20

Safi min 8 max 21

Khouribga min 4 max 19

Béni Mellal min 6 max 19

Marrakech min 6 max 22

Meknès min 2 max 17

Fès min 1 max 17

Ifrane min 1 max 13

Taounate min 9 max 19

Errachidia min 9 max 21

Ouarzazate min 4 max 24

Agadir min 11 max 22

Essaouira min 12 max 25

Laâyoune min 10 max 25

Es-Semara min 11 max 30

Dakhla min 11 max 26

Aousserd min 12 max 32

Lagouira min 14 max 26

Midelt min 1 max 18

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/04/2026 à 06h01
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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