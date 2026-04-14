Météo. Baisse des températures ce mardi 14 avril, avec un temps froid sur les hauteurs

Le parc national du Toubkal, dans le Haut Atlas.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Nuages bas fréquents sur les côtes Nord, la matinée avec bruine possible surtout sur le Gharb et le Loukkos.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur le Rif et le nord de l’Oriental.

- Temps stable ailleurs avec ciel clair à peu nuageux.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes du centre et les provinces sahariennes avec chasse-sables, par endroits.

- Température maximale en baisse sur le Sud-Est et en hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia et agitée à forte ailleurs localement forte à très forte entre Cap Sim et Tarfaya.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 avril 2026:

– Oujda min 6 max 18

– Bouarfa min 4 max 17

– Al Hoceima min 9 max 20

– Tétouan min 12 max 21

– Sebta min 14 max 18

– Mellilia min 15 max 19

– Tanger min 13 max 22

– Kénitra min 9 max 20

– Rabat min 10 max 17

– Casablanca min 11 max 17

– El Jadida min 10 max 19

– Settat min 7 max 20

– Safi min 8 max 21

– Khouribga min 4 max 19

– Béni Mellal min 6 max 19

– Marrakech min 6 max 22

– Meknès min 2 max 17

– Fès min 1 max 17

– Ifrane min 1 max 13

– Taounate min 9 max 19

– Errachidia min 9 max 21

– Ouarzazate min 4 max 24

– Agadir min 11 max 22

– Essaouira min 12 max 25

– Laâyoune min 10 max 25

– Es-Semara min 11 max 30

– Dakhla min 11 max 26

– Aousserd min 12 max 32

– Lagouira min 14 max 26

– Midelt min 1 max 18