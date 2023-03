Mères célibataires: Bank of Africa rejoint la cause de l’association Solidarité Féminine

À l’occasion du lancement de sa carte bancaire dédiée aux femmes, Bank of Africa a signé un partenariat avec l’association Solidarité Féminine. Une convention qui voit le jour en hommage à la mémoire de la présidente-fondatrice de l’Association, Aïcha Ech-Chenna, l’une des figures du militantisme pour les droits de la femme.

Objectif de cette convention? Un soutien financier de la banque aux activités caritatives de l’association, à travers le versement d’une partie des redevances et commissions perçues de la commercialisation de sa nouvelle carte bancaire dédiée à la femme.

Mères célibataires

L’association a pour principal objectif de venir en aide aux mères célibataires pour qu’elles n’abandonnent pas leurs enfants, comme le confirme Naima Ame, la présidente actuelle de l’Association Solidarité Féminine. «Depuis sa création en 1985, l’Association Solidarité Féminine s’est donné pour mission de combattre et de lutter contre l’abandon des enfants nés hors mariage, et ceci en œuvrant pour la réhabilitation de la mère célibataire», indique Naima Ame que Le360 a interrogée.

Afin d’améliorer le sort des mères célibataires et de leurs enfants, et de continuer à combattre pour leur réinsertion sociale, l’association met à la disposition de ces mamans un programme diversifié dont une formation en restauration. L’objectif étant de permettre à ces femmes d’exercer des activités génératrices de revenus et de prendre en charge leurs enfants, confirme Naima Ame.

Aider les mamans

Quant au partenariat avec Bank of Africa, la présidente se veut optimiste: «Ce partenariat vient renforcer les moyens de l’association afin de pouvoir continuer à aider ces mamans. Cette association a pu continuer grâce aux donateurs et aux bailleurs de fonds».

«C’est un grand jour pour Bank of Africa et pour l’Association Solidarité féminine. Nous avons signé une convention qui permettra à l’association de recevoir des dons à travers la création d’une nouvelle carte bancaire. Ainsi, pour chaque paiement, des dons seront reversés à l’association pour œuvrer, toujours, à la défense des mères célibataires et de leurs enfants au Maroc», affirme Mamoun Zemmama, directeur des pôles des marchés de Bank Of Africa, dans une déclaration pour Le360.

Bank Of Africa insiste sur son engagement continu en faveur de l’entrepreneuriat féminin et de l’inclusion financière des femmes. «Bank of Africa conforte son positionnement de banque citoyenne qui accorde un intérêt particulier à la promotion de la diversité des genres dans la finance, et favorise l’accès des femmes aux services financiers à impacts positifs sur le continent», indique la banque dans son communiqué.