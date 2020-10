© Copyright : DR

Kiosque360. Un individu qui se faisait passer pour un agent de police a été interpellé en flagrant délit d’usurpation d’identité. Le prévenu aurait harcelé une mineure et tenté de soutirer de l’argent à des passants.

Les services de police relevant de la wilaya de Marrakech ont pu mettre fin aux activités frauduleuses d’un individu à l’origine de plusieurs arnaques ciblant des passants, et ce au nom de la police. Le prévenu a été placé en garde à vue, à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en attendant sa comparution devant le procureur du roi.

Dans sa livraison du 13 octobre, le quotidien Assabah indique que le prévenu a été interpellé et placé en garde à vue pour usurpation d’identité réglementée par la loi. En effet, l’individu se faisait passer pour un agent de police en civil et faisait chanter les passants à proximité de la mosquée Koutoubia pour leur non-respect de l’état d’urgence sanitaire et le non-port du masque obligatoire.

Selon le quotidien Assabah, l’affaire a éclaté lorsque la police touristique de la ville de Marrakech, non loin des lieux, a été notifiée par un passant de la présence, près du monument historique, d’un individu prétendant être un agent de police. Le témoin a également rapporté aux autorités que celui-ci avait harcelé une mineure.

D’après des sources concordantes citées par le quotidien, l’individu aurait tenu à la jeune fille des propos provocateurs, sous prétexte qu’elle portait mal son masque. L’usurpateur a en outre osé la harceler, selon les mêmes sources. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir un passant, qui s’est adressé à l’individu en s’enquérant du statut qui l’autorisait à verbaliser les passants. Ce dernier s’est alors présenté en tant qu’agent de police qui applique la loi.

Prévenue, la police touristique de la ville ocre s’est rendue sur les lieux et a repéré l’individu qui verbalisait d’autres passants. Les autorités lui ont dès lors demandé de présenter ses papiers. C’est ainsi que la supercherie a été dévoilée, d’après les sources d’Assabah.