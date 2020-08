Assabah confirme, dans son édition du 26 août, l’arrestation d’un criminel très recherché à Marrakech. Le quotidien arabophone rapporte ainsi que la coordination des actions de la police et de la gendarmerie royale, au niveau de la commune rurale de Tamesluht, a permis de neutraliser ce violeur en série et de mettre fin à une histoire digne d’un film d’horreur.

Les données d’arrestation communiquées par la police décrivent ce jeune homme de 25 ans comme un voleur et un violeur, accusé de multiples agressions sexuelles. Citant des sources bien informées, le quotidien souligne qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre le mis en cause, qui avait pris la fuite suite aux multiples plaintes déposées contre lui pour viol, vols et agression à l’arme blanche. En effet, l’accusé usait d'un couteau pour s’attaquer aux femmes sur lesquelles il jetait son dévolu. En dehors des multiples viols dont il est accusé dans la ville ocre, l’individu, ajoute le quotidien, traîne une réputation de trafiquant de drogue et serait même à la tête d’un petit réseau de dealers.