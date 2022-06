© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

L’opération Marhaba a officiellement débuté ce dimanche 5 juin 2022. Les ports du Maroc renouent donc avec plus d’activités pour le plus grand bonheur des Marocains de l’étranger qui retrouvent enfin leur famille. Les images d’un accueil plein d’émotions.

L’opération Marhaba a officiellement débuté avec l’arrivée, ce dimanche 5 juin 2022, des premiers navires transportant des ressortissants marocains résidant à l’étranger.

Le360 s’est déplacé au port de Tanger ville ce matin pour recueillir les témoignages des premiers passagers à arriver en provenance du port de Tarifa.

Une ambiance chaleureuse et des moments forts en émotions: les Marocains de l’étrangers sont tous émus de pouvoir enfin retrouver leur famille, pour certains après plusieurs années de séparation.

«J’ai perdu ma sœur et mon oncle au cours des deux dernières années et je n’ai pas pu être là pour soutenir ma famille. Je suis donc très heureux de pouvoir enfin retrouver mes proches. Je poursuis la route jusqu’à Taourirt. J’ai hâte d’arriver», confie, interrogé par Le360, Moustafa Moussadim, un Marocain résidant en France.

Un important dispositif d’accueil a également été mis en place cette année pour accueillir les MRE au Maroc, en France, en Italie et en Espagne. «On a beau faire le tour du monde, on ne se sent bien qu’au Maroc. L’accueil qu’on nous réserve aussi est très chaleureux. C’est donc un sentiment très particulier qu’on ressent à chaque fois qu'on met les pieds au Maroc», témoigne Abdelilah, un marocain arrivé tout droit d’Allemagne.