Prés de 38.000 enfants inscrits dans plusieurs établissements publics et privés se sont réunis, le 6 novembre 2022, au stade Ibn-Batouta surnommé le Grand stade de Tanger pour célébrer le 47e anniversaire de la Marche Verte. L'ambiance était chaleureuse.

Les enfants participant à cette cérémonie, mobilisés pour sa réussite par les autorités de Tanger et les responsables de la gestion du stade Ibn-Batouta, avec le soutien du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication portaient des drapeaux du Maroc. Tout le monde scandait l'hymne national et des chants glorifiant la mémoire de la Marche Verte durant ce grand rassemblement.

«Nous avons emmené les élèves de notre école pour participer à cette cérémonie grandiose à l’occasion de l’anniversaire, le 47e du genre de la Marche Verte. Le Sahara est dans son Maroc et le Maroc est dans son Sahara», déclare Asmaa Merouani, directrice d’une école privée à Tanger pour Le360.

«Je suis très contente de participer à cette cérémonie à l’occasion de la commémoration du 47e anniversaire de la Marche Verte», confie Rihab, une élève toute émue, face caméra pour Le360.

Les organisateurs avaient déjà révélé dans un communiqué que l'objectif général de cette manifestation inédite était de consolider les principes de patriotisme, d'introduire davantage la cause nationale, et de souligner l'initiative royale de l'autonomie du Sahara marocain.

Ce projet est aujourd'hui soutenu par de nombreux pays du continent africain et des pays arabes, européens et américains amis du Maroc.