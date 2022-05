Poignée de main entre Jean-Pascal Darriet, DG de Lydec, à droite, et Mohamed Amine Zariat, Président de Tibu Africa, à gauche, lors de la signature du renouvellement du partenariat entre la Lydec et Tibu Africa, le 9 mai 2022.

© Copyright : DR

Dans le cadre de sa démarche d’Open Innovation et plus particulièrement le volet «Innovation Sociale», et en marge de la Semaine de l’Emploi par le Sport (du 9 au 14 mai) organisée par Tibu Africa, Lydec a renouvelé son partenariat avec cette ONG. Objectif: promouvoir l’employabilité des jeunes Casablancais issus des quartiers défavorisés.

La nouvelle convention a été signée, le 9 mai, par Jean-Pascal Darriet, Directeur Général de Lydec et Mohamed Amine Zariat, Président de Tibu Africa, en présence de la Directrice Provinciale du ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, du Directeur de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation Casablanca-Settat (AREF), des partenaires du secteur privé et public et de l’ensemble des acteurs de l’écosystème sportive de Tibu Africa.

Le partenariat entre les deux parties est axé sur l’utilisation du sport comme un outil d’empowerment, d’autonomisation et d’employabilité des jeunes en situation de NEET (Neither in Education, Employment nor Training, c’est-à-dire ni étudiant, ni employé, ni stagiaire).

A cette occasion, Mohamed Amine Zariat, Président de Tibu Africa, a déclaré: «notre partenariat avec Lydec consiste en l’utilisation du sport pour des fins de cohésion sociale, d’égalité des genres, d’éducation, d’intégration socio-économique et de contribution dans la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable. Notre programme commun est à fort impact social et encourage le développement des pratiques sportives innovantes et la transmission des valeurs de cohésion et d’inclusion sociale et permet l’ouverture de nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes passionnées par le sport».

De son côté, Jean-Pascal Darriet, DG de Lydec, a indiqué que «l’innovation est une valeur de Lydec et est placée au cœur de notre raison d’être. Dans le cadre de notre démarche d’Open Innovation, nous voulons développer davantage l’innovation sociale avec nos parties prenantes et contribuer ainsi au développement inclusif de notre territoire d’ancrage à travers des actions concrètes».

«Nous sommes fiers des résultats de notre partenariat avec Tibu Africa. Pendant une année, nous avons accompagné 60 jeunes issus de quartiers défavorisés et partagé avec eux notre savoir-faire, ce qui leur a permis d’être facilement intégrés dans le marché du travail, grâce aussi aux évènements et formations organisés par notre partenaire. Tibu Africa nous a récemment accompagné à l'occasion de la Journée Mondiale de la Créativité et de l'Innovation, célébrée le 21 avril de chaque année, en organisant une journée dédiée à la créativité, le développement durable et le sport au profit d’une trentaine d’enfants de nos collaborateurs», a-t-il également déclaré.

Partenaires depuis 2020, Lydec et Tibu Africa ont mené en 2021 le programme «Initiative Intilaqa», un programme de développement de l’employabilité par le sport à travers le mentoring, le coaching et la participation aux évènements sportifs, organisés par Tibu Africa.

Ciblant les jeunes âgés entre 18 et 29 ans, issus des quartiers défavorisés de Casablanca, ce programme s’articule autour de trois axes:

la formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales;

l’expérience professionnelle dans des structures et programmes d’éducation par le sport et l’immersion dans le monde de l’entreprise;

l’accompagnement à l’accès à l’emploi à travers des stages et des ateliers.

Premier programme d'insertion professionnelle des jeunes en situation de NEET par le sport au Maroc et en Afrique, «Initiative Intilaqa» a permis d’accompagner 60 jeunes pendant une année (9 mois dédiés à la formation et 3 mois à l’insertion professionnelle).

Grâce au soutien et à l’engagement de Lydec et de Tibu Africa, 73% de ces jeunes ont intégré le marché du travail, notamment dans des industries sportives et 12% ont créé des entreprises et mené leurs propres projets dans le domaine du sport.

Suite à ce franc succès, le programme sera reconduit cette année et accompagnera 60 autres jeunes en situation de NEET. L’objectif est de les doter des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales nécessaires à une insertion professionnelle durable. Ces jeunes auront également la possibilité d’échanger avec des cadres de Lydec, ce qui leur permettra de renforcer leur estime de soi et de découvrir le monde de l’entreprise.

Par ce partenariat, Lydec confirme son engagement à innover en permanence pour satisfaire les attentes de ses parties prenantes et accompagner le développement de son territoire d’ancrage tout en contribuant à la performance de l’entreprise et à l’évolution de ses métiers. De son côté, Tibu Africa poursuit sa mission qui vise à développer des programmes à fort impact social au bénéfice des jeunes, des filles et des femmes par la pratique des activités sportives.