Déjà reconnue "Top Performer RSE" à l’échelle nationale, Lydec, devient le premier et l’unique opérateur de services publics au Maroc à bénéficier d’une reconnaissance internationale de sa démarche concernant la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) en se hissant à la quatrième place du palmarès "Best Emerging Market Performers".

Le gestionnaire délégué de la distribution d’eau et d’électricité à Casablanca s’est hissé à la 4e place du palmarès 2021 "Best Emerging Market Performers" de l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris. Lydec fait partie de ce palmarès depuis 2017, et celui-ci rassemble 100 entreprises dont les démarches RSE sont les plus avancées parmi un univers composé, cette année, de 843 entreprises opérant dans 36 secteurs et issues de 31 pays émergents ou en développement.

Selon un communiqué du délégataire casablancais, le score ESG global de Lydec (portant sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) est en constante progression depuis quelques années.

En occupant la 4e place du classement "Best Emerging Market Performers", tous secteurs confondus, Lydec se mesure ainsi à des filiales de grands groupes internationaux qui sont évaluées au sein du secteur "Electric & Gas Utilities".

Outre son classement international au "Best Emerging Market Performers", Lydec fait toujours partie du palmarès "Top Performers RSE", un classement qui réunit les entreprises marocaines cotées à la bourse de Casablanca et/ou émettrices de titres obligataires dont les démarches de responsabilité sociétale sont les plus avancées, de Vigeo Eiris Maroc. Et ce, pour la 8e édition consécutive, grâce à l’amélioration de sa performance générale, précise Lydec.

Selon le délégataire casablancais, la progression de sa performance ESG s’explique notamment par une intégration renforcée de la démarche RSE au cœur de la stratégie de l’entreprise qui s’est également dotée d’une feuille de route développement durable 2030, en se basant sur des référentiels nationaux et internationaux.

Lydec confirme ainsi la pertinence de son engagement et de sa démarche RSE, en cohérence avec sa raison d’être qui est d’apporter au quotidien des services essentiels de qualité aux citoyens et aux acteurs économiques dans un esprit d’efficience, d’innovation et de partenariat pour contribuer au développement durable de son territoire d’ancrage, conclut le communiqué de Lydec.