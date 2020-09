Lors de la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre Lydec et TIBU Maroc, mardi 22 septembre 2020.

© Copyright : DR

Lydec a procédé hier, mardi 22 septembre 2020, à la signature d’une convention de partenariat avec l’association TIBU Maroc, en vue de promouvoir l’employabilité des jeunes Casablancais issus des quartiers défavorisés.

La convention, qui s’étale sur une durée de plus d’un an, a été signée par Jean-Pascal Darriet, directeur général de Lydec et Mohamed Amine Zariat, président fondateur de TIBU Maroc.

L’objectif est d’utiliser le sport comme un outil d’empowerment, d’autonomisation et d’employabilité des jeunes, des filles et des femmes en situation précaire, expliquent Lydec et TIBU Maroc dans un communiqué conjoint.

Ce partenariat sera axé sur les jeunes et portera sur la mise en œuvre d’un programme de développement de l’employabilité par le sport à travers le mentoring, le coaching et la présence aux évènements organisés par TIBU Maroc.

Baptisé « Initiative Intilaqa », le programme, sur deux ans -2021-2022-, vise l’insertion professionnelle, par le sport, des jeunes en situation de NEET (Neither in Education, Employment nor Training, c’est-à-dire ni étudiant, ni employé, ni stagiaire).

Ciblant les jeunes âgés entre 18 et 25 ans, issus des quartiers défavorisés de Casablanca, ce programme s’appuie sur 3 axes:



- la formation en alternance et l’acquisition de compétences techniques et comportementales;

- l’expérience professionnelle dans des structures et programmes d’éducation par le sport et l’immersion dans le monde de l’entreprise;

- enfin l’accompagnement à l’accès à l’emploi à travers des stages et des ateliers visant l’employabilité des jeunes.

Grâce au soutien et à l’engagement de Lydec, 60 jeunes en situation de NEET bénéficieront d’un accompagnement qui leur permettra d’avoir les compétences nécessaires à leur intégration au marché du travail via le sport.

Le délégataire casablancais fera également profiter ces jeunes des compétences et savoir-faire de ses collaborateurs. Ils pourront, en effet, échanger avec des cadres de l’entreprise, vivre l’expérience de challenge, de collaboration et de dépassement de soi.

A travers ce partenariat, Lydec sera aussi partenaire de la course sociale «Run4Neet». Prévue le 6 décembre prochain, cette compétition, qui promeut le sport comme facteur de bien-être dans l’entreprise, devrait connaître la participation de 1.500 personnes.