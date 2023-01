L'UM6P de Benguerir et le CCCME ont organisé, le 9 janvier 2023 à l’Université polytechnique de Salé, une rencontre qui a porté sur la réforme de l’enseignement, la formation et la recherche scientifique.

© Copyright : le360

VidéoL'UM6P de Benguerir et le Conseil de la communauté marocaine de l’étranger ont organisé, lundi 9 janvier 2023 à l’Université polytechnique de Salé, une rencontre consultative qui a réuni des compétences marocaines établies à l’étranger. Les débats ont porté sur la réforme de l’enseignement, la formation et la recherche scientifique.

L'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Conseil de la communauté marocaine de l’étranger (CCME) ont conclu, lundi 9 janvier 2023, un partenariat destiné à développer leur coopération dans divers domaines liés à l’éducation, à la culture et aux secteurs socio-économiques.

Cette rencontre, à laquelle ont participé le président de l’UM6P, Hicham El Habti, le Secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, ainsi que des professeurs marocains enseignant dans des facultés et institutions supérieures à l’étranger (Canada, Allemagne, France…), a été l’occasion de débattre «des voies susceptibles de contribuer à la réforme de l’enseignement et de formuler des propositions et des solutions pratiques pour hausser le niveau de l’école publique et celui de l’université marocaine».

Lors des débats, l’accent a été particulièrement mis sur la réalité de l’enseignement au Maroc, la planification stratégique dans l’enseignement, le système des accréditations des établissements et des programmes scolaires et les voies à même d’assurer la qualité de l’enseignement et de la recherche scientifique. A l'issue de cette journée d’étude, une série de recommandations sera publiée.

Dans le cadre de leur partenariat, l’Université Mohammed VI Polytechnique et le CCME ont organisé, ces derniers jours, un débat similaire axé sur la problématique de l’eau.

Il est à rappeler que l’Université Mohammed VI Polytechnique est une structure marocaine d’enseignement supérieur à vocation internationale, spécialisée dans les domaines de la science et de la technologie, des sciences sociales ainsi que du business et du management. Son campus principal est situé à Benguerir, à proximité de Marrakech, avec des campus annexes à Rabat et à Laâyoune.