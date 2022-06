© Copyright : DR

Ce samedi 25 juin 2022, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé de Casablanca organise une journée portes ouvertes au campus Anfa-City. L'occasion pour le grand public et surtout les bacheliers de découvrir les formations, les différents espaces et la vie estudiantine au sein du campus.

Ateliers, visites des lieux, présentations et animations sont au programme de cette deuxième édition, qui sera dédiée à l’information et l’orientation des lycéens qui souhaitent s'inscrire à l’Université.

L’université Mohammed VI des Sciences de la Santé compte aujourd’hui plus de 5000 étudiants et huit établissements qui forment aux métiers de la santé: la Faculté de Médecine Francophone, la Faculté de Médecine Anglophone, la Faculté de Pharmacie, la Faculté de Médecine Dentaire, la Faculté des Sciences et la Techniques de Santé, l'Ecole Supérieure de Génie Biomédical, l'Ecole Internationale de Santé Publique et le Centre d’Etudes Doctorales. Sa pédagogie s’appuie sur des méthodes innovantes, avec des cursus académiques qui soutiennent à la fois l’étudiant et le professionnel de santé, en leur permettant d’acquérir des compétences moyennant un apprentissage réflexif et expérientiel.

Installée au cœur d’un écosystème intégré composé de deux hôpitaux universitaires, d’un centre de simulation, d’un centre d’innovation, d’un laboratoire, d’un centre dentaire et d’un centre de recherche, l’Université Mohammed VI des Sciences de la santé offre un environnement dynamique permettant l’incubation d’activités innovantes dans les domaines de la santé par la recherche, l’intégration et l’application des connaissances et la promotion de pratiques exemplaires.

Consciente de la profonde mutation que connaît le secteur de la santé, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé s’est fixée pour objectif une transformation numérique qui impliquera un changement absolu des acquis de ses enseignants et de ses étudiants. Il s’agit d’un choix stratégique qui consiste à faire du digital un outil majeur au service de sa pédagogie, en donnant à l’étudiant un maximum de responsabilité garantissant ainsi son autonomie.

L’UM6SS offre, par ailleurs, à ses étudiants la possibilité de se former en mettant en pratique leurs connaissances moyennant des cours de simulation. Une méthode d’apprentissage innovante, désormais incontournable, assurée par le centre de simulation (International Medical Simulation Center), permettant à l’étudiant de s’entraîner en équipe, de s’autoévaluer et d’aborder toutes les situations pouvant se présenter lors d’un événement réel. De plus, le pôle hospitalier de pointe affilié à l’Université, ainsi que les hôpitaux relevant du ministère de la santé, permettent aux étudiants d’apprendre la technicité sur le terrain, de prendre conscience de leurs devoirs vis-à-vis de tous les participants à la vie hospitalière (patients, collègues, etc.) et de se familiariser avec les défis concernant la santé publique de notre pays.

L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé s’engage, depuis son lancement, à nouer des partenariats stratégiques sur le plan local et international, en vue d’offrir à ses étudiants des opportunités de formation et de stages à l’international et de permettre aux professionnels de santé un développement de leur expertise et compétence. A travers ces accords de partenariats, l’Université ambitionne également de créer des réseaux internationaux, permettant le montage de projets ambitieux, notamment en recherche, en formation et en organisation des soins.